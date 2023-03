A kazahok máris unják a Nazarbajev-utód Kaszim-Zsomart Tokajev felülről vezérelt demokratikus kísérletét

„A fiatalokra kellene szavazni, de hol vannak itt a fiatalok? Öregek mind, nazarbajevisták” – mondja az Azattik rádió almati riportjában egy hetven év körüli választópolgár, miután alaposan áttanulmányozta a jelöltek szavazókörben kifüggesztett arcképeit és rövid bemutatkozását.

Közép-Ázsia legnagyobb államában, Kazahsztánban előrehozott parlamenti – és helyhatósági – választásokat rendeztek vasárnap, amely esemény lezárni volt hivatott az úgynevezett Nazarbajev-korszakot. A 2022. januári véres zavargások leverése után, Kaszim-Zsomart Tokajev elnök kezdeményezésére indult „reformfolyamatnak” ez volt az utolsó nagy állomása; a kazahok előzőleg már döntöttek az alkotmány módosításáról, a szenátusról, sőt megerősítették pozíciójában az államfőt is.

photo_camera Képviselőjelölteket tanulmányozó kazah szavazó Fotó: MEIRAMGUL KUSSAINOVA/Anadolu Agency via AFP

Tokajevet tavaly novemberben több mint 80 százalékos támogatottság mellett választották másodjára is az ország első emberévé – esélyes kihívói nem voltak, erről itt elérhető cikkemben írtam részletesen –, így folytathatta az ország modernizálására és demokratizálására vonatkozó sajátos kísérletét.



Hogy a modernizálás mit jelenthet, az a jövő zenéje, ám az várható volt, hogy egyik napról a másikra nem történik szuperdemokratikus rendszerváltás Kazahsztánban sem, különösen akkor, ha minden lépést felülről diktálnak, minden szálat kézben tartanak, és a lehetséges fejlemények összes variációját gondosan ellenőrzik.

Tény, hogy a választási rendszert átalakították, mégpedig annak érdekében, hogy több lehetőséget, jobb esélyeket kapjanak az ellenzéki erők és a független jelöltek. Ezt a célt szolgálta, hogy csökkentették a parlamentbe jutás küszöbét – 7 százalékról 5 százalékra, és hogy 2004 óta először pártokhoz nem kötődő jelöltek is indulhattak. Emellett most csak a képviselők 70 százalékát választották pártlistákról, 30 százalékuk egyéni körzetből juthatott be.