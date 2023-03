Adam Sandler kapta az amerikai humoristákat elismerő Mark Twain-díjat

Vasárnap este Washingtonban adták át a Mark Twain-díjat, melyet idén Adam Sandler kapott. Az amerikai humor világának egyik legfontosabb elismerését 56 éves korában nyerte el a színész.

Sandler humoristaként kezdte pályafutását New Yorkban, ahol volt, hogy heti öt este is fellépett. Később színészként több vígjátékban is főszerephez jutott, filmjei több mint 3 milliárd dollárt termeltek. Azonban nemcsak színészként, hanem forgatókönyvíróként és producerként is dolgozott a filmiparban.

photo_camera Adam Sandler a washingtoni díjátadón Fotó: PAUL MORIGI/Getty Images via AFP

A Mark Twain-díjat sokszor sikeres karrierjük vége felé járó személyeknek - egyfajta életműdíjként - ítélik oda. Sandler esetében azonban ez nem így volt, ugyanis a zsűri legújabb munkáiért, így a 2022-es Mindent egy lapra és a 2019-es Csiszolatlan gyémánt című filmekben nyújtott alakításaiért adta a díjat.

Sandler jelenleg az Egyesült Államokat járja stand-up műsorával, valamint hamarosan megjelenik egy Netflix-vígjátéka is.

(via The New York Times)