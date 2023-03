Bankok és tankok

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, a nagybetűs tavasz küszöbén! Hétfő van, az egész héten érdemes lesz velünk tartani! Szokás szerint négy cikket külön is ajánlunk:

Bankok

photo_camera A svájci jegybank elnöke, Thomas Jordan március 19-én, vasárnap Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

Turbulens hétvége után vasárnap estére eldőlt, hogy a svájci nemzeti bank közbenjárásával legnagyobb vetélytársa, a UBS vásárolja fel a bajba került svájci nagybankot, a Credit Suisse-t. De az éjszakai jelek alapján korai lenne arra számítani, hogy megnyugodtak volna a piacok, úgyhogy van rá némi esély, hogy bőven fogunk még bankokról hallani a napokban.

Az élet itthon

photo_camera Fotó: FREDERIC J. BROWN/AFP

Hétvégi hír volt, hogy minden valószínűség szerint a covid hatására, de több mint egy évvel csökkent a magyar várható élettartam 2021-ben, és kiderült az is, hogy sokkal kevesebb áramot és földgázt használunk, mint a háború előtt. Üzent az amerikai kormány is Magyarországnak: Biden nemzetbiztonsági tanácsadója sürgette a kormányt, hogy "késlekedés nélkül" szavazza meg a svéd és finn NATO-csatlakozást.

írtunk emellett arról, hogy

és hogy Bogár László szerint „Dózsa György a legpusztítóbb ügynök volt.”

Paris is burning



photo_camera Rohamrendőrök a tüntetők által felgyújtott kukák előtt Fotó: MAURIZIO ORLANDO/Hans Lucas via AFP

A hétvégén is folytatódtak a tüntetések Párizsban, sokszor a rendőrökkel történő összecsapásokba torkolva. A tiltakozók Macron nyugdíjreformja ellen tüntettek, illetve azért, mert a módosítást a parlament megkerülésével vinné át a kormány. Az a kormány, amely ellen hétfőn bizalmatlansági szavazás is lehet, de a sikerhez az összes ellenzéki pártnak össze kéne fognia.

A háború

A hétvégén Putyin először járt a tavaly megszállt ukrajnai területeken, rögtön az oroszok által rommá lőtt Mariupolba látogatott el. Joe Biden közben megüzente, hogy szerinte megalapozott a Putyin elleni elfogatóparancs. Részletesen írtunk a Grúziában zajló belpolitikai küzdelmekről is, melyeket persze nagyon mélyen meghatároz az ukrajnai háború.

Korona

Előkerült az eddigi legmeggyőzőbb bizonyíték a koronavírus-járvány természetes eredetére, pont akkor, amikor új erőre kapott a laborteória, vagyis az az elmélet, hogy a vírus egy kínai laborból szabadult el. A mostani felfedezés nem perdöntő bizonyíték, de valószínűbbnek tűnik az igazából rémisztőbb forgatókönyv, hogy mégse kiküszöbölhető emberi mulasztások okozták a világjárványt.

Emellett hír volt még, hogy

Vendéglátás

photo_camera Egy ősrégi kép a New York Kávéházból Fotó: ROSINE MAZIN/Photononstop via AFP

Úgy volt, hogy télen a rezsi és az infláció a vendéglátóhelyek jelentős részét elintézi. Ebből annyira nem lett semmi, hogy 172 darabos mintánkból mind a 172 talpon maradt, a kiskocsmáktól a drága éttermekig. A költségnövekedést simán lenyelték a vendégek.

Last of Us

photo_camera Fotó: Kiss Bence

A múlt héten véget ért a Last of Us című HBO-s sorozat első évada. Ez az idei év nagy popkulturális dobása, az utolsó epizódot a megjelenés napján 8,2 millió ember nézte meg. Minden idők legjobb videójátékának sorozatváltozata a valaha készült egyik legjobb adaptáció lett.

Népviselet

photo_camera Marielle van Luijk otthonában Fotó: Bankó Gábor/444

A holland-magyar Mariёlle van Luijk évek óta magyar népviseleteket gyűjt, majd ezeket megörökíti magán az Instagramján. Mióta itt él, még jobban felpörgött a gyűjtőszenvedélye: falvakba jár, öltöztetőnőkkel találkozik, és ezáltal nemcsak a magyar identitását találta meg, hanem annál sokkal többet.

Pornhub

photo_camera Fotó: Netflix/Moneyshot: The Pornhub Story

Nem a szex, nem is a pornó, hanem az internet a rossz: körülbelül ez a lényege a Pornhubról szóló netflixes dokumentumfilmnek, ami arról szól, hogy a szexmunkások féltik a megélhetésüket, a jobboldali keresztények féltik a gyerekeiket, a Pornhub vezetői pedig a pénzüket.



És a Borízű

is új résszel jelentkezett vasárnap.