Bill Gates szerint professzionális járványzsandárokra van szükség

Bill Gates, a Microsoft multimilliárdos alapítója, aki magánalapítványával bőkezűen támogatja a vakcinakutatásokat, a járványkezeléssel kapcsolatos aggályait osztotta meg a New York Timesban vasárnap publikált jegyzetében. "Attól tartok, megismételjük a hibáinkat" - írta már cikke címében, amiben a járványokat a lakástüzekhez hasonlítva arra jutott, hogy ahogy a lakástüzek ellen is felállítottuk a tűzoltóságot, ugyanúgy szükség lenne professzionális járványelhárítókra is.

photo_camera Bill Gates 2022. május 3-án, a Hogyan előzzük meg a következő világjárványt című könyve New York-i bemutatóján. Fotó: MICHAEL LOCCISANO/Getty Images via AFP

"Optimista vagyok azzal a hálózattal kapcsolatban, amit az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és partnerei építenek Globális Egészségügyi Válsághelyzeti Hadtest néven" - írta, hiszen ebben szakemberek gyakorlatozhatnak majd folyamatosan, hogy a legközelebbi globális egészségügyi válsághelyzetre minél gyorsabban reagálhassanak.

Ugyanakkor szerinte ennyi nem elégséges. A járványok megelőzésében kulcsszerepe van a kórokozók terjedésének lehető leggyorsabb megakadályozásának. Ehhez szükséges a surveillance, például a szennyvíz folyamatos monitorozása, de ugyanilyen fontos a kórokozó felbukkanására adott villámgyors válasz is. "Ahogy a covid bebizonyította, a pandémia ezermilliárd dolláros probléma, aminek a kezelését nem hagyhatjuk önkéntesekre. Professzionális szakemberek csapataira van szükségünk minden országban és régióban, a világnak pedig módot kell találnia rá, hogy őket kompenzálni tudjuk. Olyan szakemberekre van szükségünk, akiket azonnal bevethetünk, és akik folyamatos készenlétben állnak a járványok elfojtására" - írta.

Cikkében Gates is elismeri, hogy akárcsak a kiemelt riasztást igénylő tűzesetek, úgy a világjárványok sem gyakoriak. De szerinte ettől függetlenül olyan infrastruktúrát kell kiépíteni, amely az ilyen világjárványok megelőzésére is képes. "Nem engedhetjük meg, hogy megint félkészen találjon minket egy járvány. Lépéseket kell tennünk azért, hogy a covid legyen az utolsó pandémia, ezért támogatnunk kell a világ első számú egészségügyi szakértőit - a WHO-t -, és be kell fektetnünk a Globális Egészségügyi Vészhelyzeti Hadtestbe" - írta. (Via The New York Times)