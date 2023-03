Elnapolták az igazságügy átalakítását célzó törvények javának elfogadását Izraelben

Az izraeli kormánykoalíció még pészáchig megszavazná a bíróválasztó bizottság átalakítását a parlamentben, de az igazságszolgáltatási rendszer átalakítását célzó többi törvény tárgyalását a kirobbant tiltakozások hatására elhalasztják, írja a ynet izraeli hírportál.

photo_camera 2023. március 18-án tízezrek tiltakoztak Tel Avivban a korrupciós ügyekben gyanúsított Netanjahu miniszterelnök az igazságszolgáltatás függetlenségének felszámolását célzó javaslatai ellen. Fotó: GILI YAARI/NurPhoto via AFP

A bíróválasztó bizottság átalakítására vonatkozó javaslatot is némileg felpuhították. Az új javaslatot Szimha Rothman, a parlament igazságügyi bizottságának elnöke terjesztette elő, ennek értelmében a legfelsőbb bíróság következő két bíróját a kormánykoalíció nevezhetné ki, de később széles körű megegyezésre lesz szükség a bírák kinevezéséhez.

Az igazságügyi rendszer átalakításának többi részét egyelőre elhalasztják, csak a parlament nyári ülésszakára terjesztik elő az új javaslatokat.

Netanjahu átalakítási javaslata közfelháborodást váltott ki Izraelben, ahol tömegtüntetések kezdődtek. A tiltakozásokhoz a hadsereg egy része is csatlakozott, a legnagyobb hatású tiltakozás pont a tartalékosoké volt. Izrael védelmében a tartalékosoknak nagyon nagy szerepük van, így a leghatásosabb akciók is hozzájuk köthetők. Előbb vadászpilóták, majd az izraeli különleges erők több száz tartalékosa jelentette be, hogy megtagadják a szolgálatot, ha a kormány keresztülviszi az igazságszolgáltatás függetlenségét lényegében felszámoló terveit.

A halasztásról a kormánykoalíció pártjainak hétvégi egyeztetésén döntöttek. Ezen felszólították az ellenzéket, hogy a most keletkező szünetet használják ki tárgyalásokra a kormánypártokkal, hogy a nyári ülésszakra már megegyezésen alapuló törvénytervezetet lehessen benyújtani. Hogy a kormánykoalíció a retorikán túl mennyiben lesz hajlandó engedni, az persze kérdéses: a kormánypártok a múlt héten simán visszautasították Jichák Hercog államfő kompromisszumos javaslatát. "Nem ezért nyertük meg a választásokat. Választóink alapvető változásokra számítanak, nem támogatunk ilyen meghátrálást, pont" - közölte akkor Dudi Amszalem igazságügyminiszter-helyettes. (Via MTI)