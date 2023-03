Ötödik alkalommal is megnősül a 92 éves Rupert Murdoch

Saját bulvárlapjának, a New York Postnak adott interjújában jelentette be Rupert Murdoch, hogy ötödik alkalommal, de most utoljára, megházasodik. A 92 éves médiamogul a 66 éves Ann Lesley Smith-t veszi feleségül, akivel 2022 szeptemberében ismerkedett meg. Smith szerint, ez a kapcsolat mindkettejük számára „isten ajándéka”.

photo_camera Rupert Murdoch 2017. szeptember 10-én az amerikai nyílt teniszbajnokság férfi egyes döntőjén. Fotó: Julio Cortez/AP

„Nagyon ideges voltam. Rettegtem attól, hogy szerelmes leszek, de tudtam, hogy ez lesz az utolsó. Ajánlom is, hogy az legyen. Boldog vagyok” - mondta Murdoch az új menyasszonyáról. A pár nyáron szeretne összeházasodni és a szépkorú médiamogul szerint mindketten alig várják, hogy életük második felét együtt tölthessék.

Murdochnak, aki többek között a Fox News és a The Sun tulajdonosa, az első három házasságából hat gyereke született. Negyedik felesége az egykori szupermodell Jerry Hall volt, akitől tavaly vált el.

A médiamágnásról legutóbb pedig akkor írtunk, amikor pár héttel ezelőtt eskü alatt beismerte, hogy hírcsatornájának sztárjai hazudtak az Egyesült Államok 2020-as választásának elcsalásáról.