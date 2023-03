„Személyesen akarta megnézni, mit művelt”: Putyin a szétbombázott mariupoli szülészetnél

„Mariupol szimbolikus jelentőséggel bír Putyin számára” - mondta Vagyim Bojcsenko, a tíz hónapja orosz megszállás alatt levő város ukrán polgármestere, miután az orosz elnök szombaton személyesen látogatott Mariupolba.

„Egyetlen várost sem romboltak le így. Semelyik várost nem ostromolták ennyi ideig. Sehol máshol nem volt szőnyegbombázás” - sorolta a városból elmenekült Bojcsenko, miért érezhette Putyin fontosnak a megjelenést. „Személyesen akarta megnézni, mit művelt.”

A Kreml szerint Putyin spontán módon döntött mariupoli útjáról, előtte a krími Szevasztopolban járt az annektálás kilencedik évfordulója alkalmából.

A Mariupolban készült képek és videók alapján a BBC rekonstruálta az elnök útvonalának egy szakaszát.

Ebből látszik, hogy Putyin - aki maga ült a volán mögé, oldalán az orosz miniszterelnök-helyettessel - elhaladt az egy évvel ezelőtt porig rombolt szülészeti klinika mellett is. A romok közt menekülő, gyereket váró nők borzalmas képei bejárták a világsajtót.

Kevésen múlt, hogy Putyin útba ejtse a szintén földdel egyenlővé tett színházat, ahol ukrán nők és gyerekek tömegei kerestek menedéket az ostrom idején. A minden jel szerint szándékos támadás következtében több százan haltak meg.

Az orosz elnök ellátogatott viszont abba a koncertterembe, ahol pár hónapja vasketrecekben őrizték az ukrán hadifoglyokat. Az ENSZ figyelmeztetett, hogy háborús bűncselekménynek számít, ha az oroszok perbe fogják őket azért, mert részt vettek a harcokban. Végül ítélet helyett őket is bevonták abba a fogolycserébe, amiben az ukránok kiadták az oroszpárti exképviselőt, Viktor Medvedcsukot.

Putyin a Nyevszkijnek nevezett, oroszok által épített külvárosi lakótelepen is járt. A propagandaanyag alapján itt helyiekkel beszélgetett, még egy háromszobás lakásba is elment, miközben az újjáépítési terveket mutogatták neki. Az elnök ezenkívül a második világháborús emlékműhöz is elment, amit korábban a náci uralom alóli felszabadulás miatt állítottak.