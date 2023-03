Tovább hosszabbítaná a kormány a háborús veszélyhelyzetet

Újabb 180 nappal hosszabbítaná meg a kormány az ukrajnai háború miatt bevezetett veszélyhelyzetet - derül ki egy társadalmi egyeztetésre bocsátott törvénytervezetből.

A kormány legutóbb tavaly november végén hosszabbította meg júniusig a különleges jogrendet. Akkor azt írták, hogy „az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében” hozták meg ezt a döntést. Ez az indoklás most annyival egészült ki, hogy külön kiemelték a háború „menekültügyi, gazdasági és energetikai következményeit” is.

A háborús veszélyhelyzetet a miniszterelnök még tavaly májusban jelentette be először. Orbán Viktor akkor azt mondta, hogy a járvány alatt bevezetett veszélyhelyzethez hasonlóan ez is lehetővé teszi a kormánynak, hogy azonnal reagáljon. Ilyenkor a kormány a rendeleteivel akár a törvényektől is eltérhet, arra is lehetősége van, hogy a mindenkit megillető alapjogokat az általában elfogadhatónál erőteljesebben korlátozza vagy egyenesen felfüggessze.

Ahogy arra a TASZ is korábban felhívta a figyelmet, 2020-ban Gulyás Gergely még azt írta, hogy „hiába vádol minket a baloldal azzal, hogy a különleges jogrend örökké fog tartani, korábban ér véget, mint a legtöbb európai országban”. A jogvédő szervezet szerint azonban a kormány a háborús veszélyhelyzet bevezetésével és az ehhez szükséges alaptörvény-módosítással ismét a saját igényeihez igazította a játékszabályokat. A rendeleti kormányzás pedig még tovább csökkentette a parlament jelentőségét.