„A közmédia a hitelesség, a tényszerűség bázisa a magyar hírpiacon, hitvallása a folyamatos innováció, a fejlődés” – mindezt Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója mondta Brüsszelben, az MTVA képviseleti irodájának megnyitóján kedden.

A hírhamisítással befutott Papp azt mondta, hogy a magyar közmédia elemi kötelessége, hogy minden Magyarországot érintő eseményről tudósítson, felületein megszólaltassa az érintetteket. Arról nem beszélt, miért megy a köztévé híradójában, hogy Gyurcsány szerelmes Putyinba.

Papp szerint a közmédia hitvallása a folyamatos innováció, a fejlődés - bruttó 190,5 millió forintért fejlesztetnek is egy dolgozói aktivitást mérő szoftvert, amiről semmit sem tudni -. „Ezért kreatív erőfeszítéseket kell tenni, hogy a magyar társadalom első kézből, a leggyorsabb, legpontosabb tájékoztatást kapja az őket érintő eseményekről” – mondta a vezérigazgató. Arról nem beszélt, hogy a közmédia miért évekkel korábbi felvételeket használ, amikor az aktuális menekülthelyzetről tudósít.

Az iroda létrehozása szimbolikus lépés is egyben, megmutatja, ahogyan hazánk is kiemelten fontos európai ország, úgy a magyar közmédia is megkerülhetetlen, immáron nemcsak Magyarországon, hanem Európában is, mondta Papp, aki nehéz évre számít - az idén 127,577 milliárd forintból gazdálkodó MTVA-nak hamarosan saját autómosója lesz 34,9 millió forintért -.



„Minden fontos tárgyalásnál, döntésnél, tájékoztatásnál ott lesznek a tudósítóink, felkészülten, tájékozottan, magas szakmai színvonalon, hogy kiszolgálják a nyilvánosság híréhségét” – ezt már Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató Zrt. vezérigazgatója mondta, hozzátéve, hogy különösen fontos ez egy olyan világban, ahol a közösségi média és az ellenőrizhetetlen források tömegesen generálják a megbízhatatlan információkat. Arról Altorjai nem beszélt, hogy kormányközeli médiumok (közmédia, Ripost, Lokál, Magyar Nemzet, Pesti Srácok,Origo, 888, TV2 és HírTV) ellen 2022-ben összesen 46 keresetet nyújtottak be, amiből 29-et elvesztettek.

Magyarország tölti be másfél év múlva az Európai Unió Tanácsának elnöki tisztét, ezért nyit irodát Brüsszelben az MTVA.