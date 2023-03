Diáklányok nélkül kezdődött az új tanév Afganisztán középiskoláiban

Afganisztánban kedden a perzsa újévvel, a noruzzal hivatalosan is kezdetét vette az új év, azzal együtt pedig az új tanév, ám utóbbi diáklányok nélkül indult az afgán középiskolákban, miközben segélyszervezetek és volt afgán politikusok is sürgették, hogy az oktatási intézmények a lányok és a nők számára is nyíljanak meg.

photo_camera Fiatal lányok tüntetnek Heratban 2021. szeptemberében, hogy folytathassák a tanulmányaikat a középiskolákban és egyetemeken. Fotó: STRINGER/Anadolu Agency via AFP

„Mélységes csalódást kelt, hogy Afganisztán de facto hatóságai ismételten megtagadták a lányoktól a középiskolai oktatás lehetőségét” - jelentette ki Catherine Russel, az ENSZ Gyermekalapjának (UNICEF) főigazgatója. Az ENSZ néhány hete azt is kimondta, hogy a tálibok nőkkel és lányokkal szembeni bánásmódja „felér a nemi alapú üldöztetéssel”.



Hamid Karzai volt afgán elnök Twitter-oldalán az új tanév előestéjén azt írta, hogy a lányok iskolázottsága kiemelt jelentőséggel bír az ország fejlődése szempontjából.

Ismét sok nő tüntet az országot 2021 augusztusa óta uraló tálibok azon előírásai miatt, hogy a lányok csak az elemi iskola hatodik osztályáig tanulhatnak, az annál idősebbeket kizárták az oktatásból. Legutóbb például januárban azt tiltották meg a nőknek, hogy egyetemekre felvételizzenek.

A Save the Children segélyszervezet arra figyelmeztetett, hogy a nők iskolázatlansága magával hozza a velük szembeni erőszak és a korai házasságok kockázatát. „Az afganisztáni lányok részt akarnak vállalni országuk jövőjének alakításában, az országnak pedig szüksége van rájuk - jelentette ki Florian Westphal, a segélyszervezet németországi vezetője. - Ottlétem során kifejezetten motivált diáklányokkal találkoztam, akik most teljesen reményvesztettek, mert nem tanulhatnak szakmát.”

Hatalomba való visszatérésük után a tálibok szigorúan korlátozták a nők jogait, ismét rájuk kényszerítették az iszlám - értelmezésük szerinti - szigorú előírásait, kizárva őket a közéletből és nagyrészt az oktatásból. A nők oktatási, munkavégzési és egyéb szabadságjogaiért tüntetők megmozdulásait sorra elfojtották. Csak az elmúlt évben betiltották a fogamzásgátlást, megtiltották, hogy a nők civil és jogvédő szervezeteknél dolgozhassanak, de vidámparkba sem mehetnek, újra burkát kell viselniük és a tévében is el kell takarniuk az arcukat. (dpa/MTI)