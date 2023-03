Eljött a kedd, amiről Donald Trump azt írta, hogy ezen a napon letartóztatják

Donald Trump egykori amerikai elnök pár napja saját közösségi média oldalán írt arról, hogy március 21-én le fogják tartóztatni. A tett végrehajtói pedig a Soros György által támogatott korrupt, manhattani demokrata ügyészek lesznek.

Az előzetes becslések azt tippelték, hogy a New York-i bíróság hétfőn este vagy szerdán emelhet vádat Trumppal szemben. Az elnök ezzel szemben keddi letartóztatását jósolta követőinek. Hétfőn azonban még a bizonyítékok összegyűjtésével volt elfoglalva a bíróság.

Az eljárás alapjául Trumpnak egy pornószínésznővel folytatott viszonya áll. Az akkor még csak elnökjelölt ingatlanmágnás először lefeküdt Stormy Danielsszel, majd kenőpénzt fizetett a nőnek ügyvédjén, Michael Cohenen keresztül, hogy a történet ne kerüljön nyilvánosságra.

photo_camera Trump és Stephanie Clifford (Stormy Daniels) 2006-ban, a pornószínésznő Myspace-oldalára feltöltött képen.

A nyomozást vezető Alvin Bragg ügyész szerint Trump két szabálysértést is elkövetett. Egyrészt meghamisította a könyveit, amikor ügyvédi költségként számolta el a részletekben folyósított kenőpénzt, másrészt tiltott kampánytámogatás is megvalósult, mert a pornószínésznőt a 2016-os választási kampányban kente meg Cohen. A két szabálysértés együtt pedig már felér egy bűncselekménnyel Bragg szerint, így börtönbüntetést is ki lehet szabni érte.

Trumpot beidézte az ügyészség a vádemelésről döntő vádesküdtszék elé, erre pedig akkor szokott sor kerülni, ha a vádemelés szinte teljesen biztos. Ha Trumpot tényleg megvádolják, a volt elnöknek floridai otthonából kell New Yorkba utaznia ujjlenyomatot adnia.

A volt elnök igyekszik politikai tőkét is kovácsolni az ügyből. Potenciális republikánus kihívóit például azzal támadták Trump támogatói, hogy nem ítélik el kellő keménységgel az eljárást. Legfőbb célpontjuk Ron DeSantis floridai kormányzó volt, akit a legesélyesebb Trump-riválisnak tartanak.

photo_camera Ron DeSantis floridai kormányzó (b) üdvözli a 2020-as elnökválasztási kampányban a floridai Ft. Myersbe érkező Donald Trump elnököt. Fotó: CARLOS BARRIA/REUTERS

DeSantis hétfőn politikailag motiváltnak minősítette az ügyész eljárását, azonban Trumpnak is odaszúrt, amikor azt írta, nem érti, mi kell ahhoz, hogy egy pornósztárnak kenőpénzt fizessenek azért, hogy egy állítólagos afférról hallgasson.

Amennyiben Trumpot tényleg megvádolják bűncselekmény elkövetésével, az Egyesült Államok történetében ő lesz az első egykori elnök, akivel ez megtörténik.

(via Reuters)