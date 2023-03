Októbertől Koppenhágába és Sarm es-Sejkbe is repül a Wizzair

Kedden sajtótájékoztatón jelentette be a légitársaság elnöke, Robert Carey, hogy két újabb népszerű helyre indítanak rendszeres járatokat. Október elsejétől naponta repül a Wizzair Koppenhágába, október 30-ától pedig heti kétszer, minden hétfőn és pénteken mehetünk Sarm-es-Sejkbe. Hamarosan Törökországba, Isztambulba is indítanak járatot.

Emellett sűrítik legnépszerűbb járataikat, így még gyakrabban mehetünk többek közt Tenerifére, Alicantéba, Madridba, Barcelonába, Nápolyba, Bariba, Rómába vagy éppen Berlinbe.

Az elnök beszélt arról is, hogy a Wizzair flottájában már 200 repülő van, több mint nyolcezren dolgoznak a cégnél világszerte, Magyarországra pedig még idén megérkezik a 15. repülőgépük.

Az elnök sokat beszélt arról, hogy mennyire zöld légitársaság a Wizzair, de elismerte, részben azért is ügyelnek a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére, mert ezt számos országban alacsonyabb adókkal és más kedvezményekkel díjazzák.



Váradi József elnök-vezérigazgató késve érkezett, ironikus módon azért, mert késett a gépe - hangsúlyozta, nem Wizzairrel, egy másik légitársasággal repült. A késés azonban nem szegte kedvét, optimista volt, arról beszélt, óriási terveik vannak, a flottafejlesztésnek köszönhetően hamarosan több mint 200 repülőgépük lesz, és szándékaik szerint 60-70 százalékkal magasabb kapacitással fognak dolgozni, mint a pandémia előtt.

Arról, hogy a kormány tervezi a Budapest Airport átvételét azt felelte, az, hogy ki a repülőtér tulajdonosa, érdemben nem befolyásolja a tevékenységüket. Ugyanakkor úgy véli, elférne Budapesten is egy alternatív repülőtér, de amíg Budapestről tudnak üzemelni, addig maradnak.

Az elmúlt nyáron rengeteg utaspanasz érkezett a légitársasághoz a csúszások és járattörlések miatt, erről Váradi maga is elismerte, valóban összeomlott az operáció, de ezt elsősorban az ellátási láncban felmerült problémáknak tudja be. Ugyanakkor tudja, hogy erre készülniük kellett volna, és tanultak is a hibáikból, viszont hangsúlyozta, a Wizzair kevesebb járatot töröl, mint például a Lufthansa vagy a Ryainar. Rájöttek arra is, hogy olyan ügyfélszolgálatot kell kiépíteniük, ami képes kezelni az olyan helyzeteket is, amikor tömegesen érkeznek a panaszok.