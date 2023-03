Az elefántfókák életébe kerül az extrém poligámia

A hím déli elefántfókák bármit megtesznek, hogy minél több nőstényből álló háremet építsenek ki, sokaknak pedig ez konkrétan az életébe kerül - erre a következtetésre jutott egy nemrég megjelent tanulmány, ami a Royal Society Open Science folyóiratban jelent meg. A University of Tasmania kutatói, akik 14 ezer fókát vizsgáltak meg az Új-Zélandtól délre található Macquarie-szigeten, arra keresték a választ, miért van az, hogy míg fiatal korukban a nőstény és hím elefántfókáknak, avagy a teheneknek és bikáknak nagyjából azonosak a túlélési esélyeik, 8 éves korukra a bikáknál a túlélési arány 50 százalékra csökken, míg a nőstényeknél 80 százalék marad. A válasz: a bikákon akkora a nyomás, hogy minél nagyobb háremük legyen, és ehhez minél nagyobbra hízzanak, hogy ezért hajlandók sokkal kockázatosabb döntéseket hozni. Az elefántfókák szélsőségesen poligám állatok, egy bika akár 100 tehénből álló hárem felett is uralkodhat. Hogy a háremet megvédjék a kihívóktól, a bikák hatalmasra, akár 3-4 tonnásra vagy még nagyobbra is híznak, akár ötször akkorára, mint a tehenek.

photo_camera Egy elégedett partmester. Fotó: PABLO CERSOSIMO/robertharding via AFP

A legnagyobb hímek az úgynevezett partmesterek, akik a legnagyobb háremek felett uralkodnak. Ezek néha olyan nagyok, hogy asszisztens partmestereket kell felfogadniuk fiatalabb hímek személyében. A verseny viszont nagyon nagy, mert csak a bikák 4 százaléka lesz valaha is partmester.

Minél nagyobb háremet akar valaki, annál nagyobbnak kell lenni, mindez pedig nagyon komoly nyomás alá helyezi a hímeket. A párzási időszakban a bikák végig a parton vannak, ahol nem tudnak enni, így akár hetekig vagy hónapokig is a zsírtartalékaikból kell ellenniük. Az elefántfókák amúgy általában a sekélyebb parti vizekben élnek és táplálkoznak, ahová az ekkora állatokra is veszélyes ragadozók, a nagyobb cápák és orkák nem tudnak beúszni. Viszont hogy minél hamarabb minél nagyobbra hízzanak, a hímek egy része kimerészkedik a nyílt tengerre, ahol nagy hízókúrájuk igyekezetében a ragadozókat hizlalják.

A hím elefántfókák nagyjából hat éves korukra válnak ivaréretté, a kutatás vezetője, Sophia Volzke megfigyelései szerint viszont 12 éves koruk előtt ritkán van esélyük a párosodásra, mert egyszerűen nem nőnek meg akkorára, hogy fölvegyék a versenyt a nehézsúlyú partmesterekkel. A kutatása szerint viszont ezt a kort már jóval kevesebben érik meg, mint az ivarérettséget. (Guardian)