Eljegyezték Palvin Barbarát

photo_camera Palvin Barbara és Dylan Sprouse 2023. február 15-én a hollywoodi Universal Studiosban Fotó: RICH POLK/Getty Images via AFP

Dylan Sprouse amerikai színész eljegyezte Palvin Barbara magyar szupermodellt - állítják az amerikai ET bulvárlap forrásai.

A sztárok képviselői nem erősítették meg az értesülést, miután a újságírók március elején, a Mammoth Film Festivalon kiszúrtak egy új karikagyűrűt Palvin gyűrűsujján. Most viszont már szinte tényként írnak róla a bulvárlapok.

Sprouse és Palvin 2018-ban jöttek össze, erről korábban beszéltek a W Magazine-nak adott egyik közös interjújukban.

Palvin hosszú ideje a legismertebb magyar divatmodell.

A világ egyik leghíresebb, 2019-ben elhunyt divattervezője, Karl Lagerfeld is beválogatta csapatába 2017-ben, és négy éve Palvin volt az első magyar, akit a Victoria's Secret is hivatalos modelljének választott. (ET)