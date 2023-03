Macron: A nyugdíjreform bevezetése nekem sem okoz örömet

"Ez a reform szükséges, nekem se okoz örömöt, szerettem volna nem bevezetni (...) de nincs 36 megoldás (a nyugdíjrendszer megmentésére)" - jelentette ki szerdán a francia köztársasági elnök a TF1 kereskedelmi és a France2 közszolgálati televíziónak adott közös élő interjúban. A BBC beszámolója szerint Emmanuel Macron kijelentette: „Én nem akarom magam újraválasztatni, a rövid távú felmérések és az ország általános érdeke közül én az ország általános érdekét választom. Ha ehhez most a népszerűtlenséget is vállalnom kell, hát azt is vállalom.”

A hetek óta tartó tüntetésekről elmondta, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy az utcán tiltakozzon, de az erőszak nem megengedhető.

„Minél tovább várunk a nyugdíjreformmal, annál jobban nő a költségvetés hiánya. Ideje lépni,”



tette hozzá.

photo_camera Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

Két hónapja zajlanak tüntetések Franciaországban a nyugdíjkorhatárt két évvel megemelő törvénytervezet ellen, a megmozdulások azután váltak erőszakossá, hogy a kormány életbe léptette az alkotmány 49.3-as cikkelyét, ami lehetőséget adott a nemzetgyűlési szavazás megkerülésére. Az ellenzék bizalmatlansági indítványokkal élt a kormány ellen, amik hétfőn elbuktak.

