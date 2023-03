Magyarországon a törvény sem véd meg a propaganda hazugságaitól

16-szor és 16 pontban kell bocsánatot kérnie a TV2-nek Juhász Pétertől, miután Tények című hírműsorukban több alkalommal és bizonyítottan valótlanságokat terjesztettek róla.

Egy másfél évvel ezelőtti ítélet kötelezi erre a kormánypárti televíziót, de a TV2 ennek a mai napig nem tett eleget.

Januárban bírósági végrehajtást is elrendeltek a TV2-vel szemben, de a jogrend nem képes kikényszeríteni az ítélet teljesítését.

Mindez a hatalom jóváhagyó támogatásával történik: a kormány évi tízmilliárdos nagyságrendű közpénzt irányít a TV2-be.

Juhász Péter több mint hat éve küzd azért, hogy a TV2 beismerje a róla sorozatban és folytatólagosan terjesztett hazugságait. Ez még egy személyiségi jogi per esetében is hosszú időnek számít, amit jelez az is, hogy a történet szereplői közül van, aki már nem él, a felperes visszavonult a hivatásától, és az érintett cég vezetése is lecserélődött.

Az akkor még Andy Vajna tulajdonában álló TV2 2016 szeptembere és 2017 májusa között fogalmazott meg valótlan állításokat Juhász Péterről, aki nemcsak a politizálást fejezte be azóta, de pártja (Együtt) sem létezik már. A hazugságok terjesztésében több olyan médium is részt vett, amit azóta politikai megrendelői bezártak. A tévétársaságnál ebben a periódusban Dirk Gerkens volt a vezérigazgató, azóta Vaszily Miklós és Pavel Sztancsev vezetik a vállalatot.

A TV2 Tények című műsora, részben egyéb kormánypárti forrásokra hivatkozva, 2016 ősze és 2017 tavasza közt visszatérően azt híresztelte, hogy Juhászt - a '90-es évek olajügyeiből ismert, a Prisztás-gyilkosság miatt jelenleg is börtönbüntetését töltő - Portik Tamás irányítja, tőle pénzt kap, az ő kéréseit és politikai megbízásait teljesíti, és az ő csicskája. A műsorokban több alkalommal elhangzott, hogy Juhász nizzai nyaralásra, luxuskiadásokra és egy rózsadombi villára költi az alapítványához befolyó adományokat. (A súlyos vádak mellett egyetlen szórakoztató akadt, amelyik szerint még a sípokat is a börtönben ülő Portik vásárolta Juhásznak, hogy követőinek legyen mivel fütyülnie a tüntetéseken.)

Juhász és ügyvédje, a helsinkis Tóth Balázs még 2017 őszén indított személyiségi jogi pert a társaság ellen. Az eljárást több tényező, köztük a televízió tulajdonosváltása is lassította, de a bíróság végül első fokon 2020. március 9-én, másodfokon 2020. július 2-án állapította meg, hogy a TV2 több alkalommal megsértette Juhász jó hírnévhez fűződő jogait, és helyreigazításra kötelezte a csatornát. A másodfokú ítélet után a TV2 a felülvizsgálati kérelemben kérte a végrehajtás felfüggesztését, és a bíróság helyt is adott a kérelemnek. Hiába fellebbeztek, 2021. november 24-én a Kúria is helybenhagyta a döntést. De a TV2 az ítéletet azóta sem hajtotta végre, és úgy tűnik, hogy a magyar állam kezében nincs is olyan eszköz, amivel ezt ténylegesen ki tudná kényszeríteni.

A bíróság, leszállítva az első fok során meghatározott összeget, 2,5 millió forint sérelemdíjat ítélt meg Juhásznak. Ezt az összeget a csatornát működtető társaság ki is fizette, de a helyreigazításoknak a Kúria ítélete után sem adtak helyet, jóllehet, a bíróság kötelezte az alperest, hogy „az ítélet jogerőre emelkedését követően 15 napon belül az ítélet rendelkező részét a felek nevének és perbeli állásának feltüntetésével tegye közzé, a jogsértést tartalmazó médiatartalom megjelenésével azonos napon, azonos műsoridőben”.

2022 nyár elején elején ezért Juhász és az őt képviselő Tóth Balázs ügyvéd végrehajtást kértek az ügyben. A törvényszék június 21-én arról tájékoztatta az időközben visszavonult politikust és ügyvédjét, hogy megküldték a végrehajtható okiratot a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar Hivatalának.

A TV2 ezt követően sem hajtotta végre az ítéletet: csak úgy tett, mintha végrehajtaná. Beolvastak ugyan szöveget a Tények szeptember 10-i, szeptember 11-i, szeptember 15-i és szeptember 17-én esedékes adásában is, de ez csak négy alkalom volt az ítéletben szereplő 16 helyett, csupán töredékét fedték az ítéletben sorolt állításoknak, azokat sem pontosan, és egyetlen egy alkalommal sem említették a felperes, Juhász Péter nevét.

A helyreigazításokat három nappal azután kezdték beolvasni a Tényekben, hogy annak hírigazgatója, Szalai Vivien a parlamentben nívódíjat vett át Latorcai Jánostól, az Országgyűlés kormánypárti alelnökétől.

Juhászék így ismét a törvényszékhez fordultak, hogy kikényszerítsék az ítélet tényleges végrehajtását. A TV2 ezúttal azzal védekezett, hogy az ítélet vonatkozó része terjedelmes, és mivel a bíróság nem adott részletes iránymutatást a közzétételre vonatkozóan, arra csak több adásban kerülhetett sor. De a bíróság ezt az érvelést is visszadobta azzal, hogy egyetlen adásban sem hangzott el valamennyi, az ítéletben megjelölt esettel kapcsolatos helyreigazítás, a felperes nevét pedig nem említették. Így a Tényeknek 16 alkalommal kell az összes pontban helyreigazítania egyévnyi hazugságot. Ez napi 10 perces programpontot jelentene a műsortervben, több mint két héten keresztül.

Idén január 20-án a Fővárosi Törvényszék fellebbviteli bíróságként eljárva bírósági végrehajtást rendelt el a TV2 Zrt.-nél, és a mulasztás miatt a törvényileg megállapítható maximum 500 ezer forint büntetést szabta ki a tévétársaságra. Az alperesnek a kézbesítéstől számítva 15 napja volt, hogy végrehajtsa az ítéletet. Ennyiben az ítélet sem túl precíz, mert több napnyi jogsértés történt, mint amit két hét alatt le lehetne adni. Mindenesetre a Tények februári és márciusi archívuma szerint továbbra sem közölték ezeket - ezúttal már a töredékét sem.

Magyarországon a hatályos törvények szerint ez az a pont, ameddig egy nagy nyilvánosság előtt megrágalmazott felperes el tud menni a jog színe előtt.

Tóth Balázs, Juhász jogi képviselője a 444-nek azt mondta, hogy ezen túlmenően nincs eszköz a felperes kezében, amivel ténylegesen kikényszeríthetné az ítélet végrehajtását. Jogi képviselőként annyit tehet, hogy jelzi a végrehajtó felé a teljesítés elmaradását, és kéri a végrehajtási ítélet folytatását. Hiába kiszabható a büntetés akárhányszor, az újabb végzés kézbesítése hetekbe, akár hónapokba is beletelhet, még úgy is, hogy a mulasztás már 15 nap után megállapítható. Ha ki is szabják, 500 ezer a büntetés maximuma. Egy közel 30 milliárdos árbevétellel rendelkező televíziótársaság számára ennek nyilvánvalóan semmilyen elrettentő ereje nincs. Tóth Balázst és Juhász Pétert sem lepte meg, hogy a TV2 nem hajtotta végre az ítéletet - utólag inkább azt találták váratlannak, hogy 2022 szeptemberében a Tényekben négy alkalommal beolvastak egy-egy kiragadott szövegrészletet.

Személyesség

Aligha véletlen, hogy a TV2-n az ítéletek részleteit a felperes nevét elhallgatva olvasták be. A történetnek egyszerre van ugyanis politikai és azon túl mutató, személyes vonatkozása is.

A Juhász Péter ellen folytatott hadjárat volt az első koordinált lejárató kampány az új fideszes médiában. 2016-ban egy évvel jártunk a Simicska-háború kitörése után: a kormány rendkívüli módon centralizálta a vonzáskörzetébe tartozó erőforrásokat, hogy ellensúlyozza az addig Simicska által tulajdonolt nyilvánosság erejét. Ekkor hozták létre a kommunikációs minisztériumként működő Miniszterelnöki Kabinetirodát Rogán Antal irányítása alatt.

photo_camera Rogán Antal fogadja miniszteri kinevezését Orbán Viktortól 2015 október 19-én Fotó: Botos Tamás / 444

Azóta az összes állami vállalat és kormányzati szerv hirdetési pénze a Rogán-minisztériumon folyik keresztül. Rogán ezzel döntő befolyásra tett szert a kormánypárti médiában és a kormányzati kampányok felügyelőjeként ráhatása volt arra is, milyen ellenfeleket és témákat választ magának a propaganda.

Juhász 2016-ban már évek óta ádáz politikai harcot vívott Rogánnal. Kettejük szembenállása még a fideszes politikus belvárosi polgármestersége idejében kezdődött, és azt követően durvult el, hogy az egykori belvárosi polgármester személyiségi jogi pert indított az őt rendszeresen bűnözőnek nevező Juhász ellen. Ebben a perben Juhászt Fazekas Tamás, a Helsinki jogásza képviselte.

A per során Juhász beidézte tanúnak Portik Tamást, aki korábban úgy nyilatkozott, hogy 10 millió forint értékű eurót fogadott el Rogántól. Portik a bíróságon eskü alatt megismételte ezt az állítást, a kormánymédiában válaszul átfogó lejáratás indult Juhász ellen, akit minden lehetséges eszközzel megpróbáltak Portik embereként beállítani és hitelteleníteni.

Cikkek százai születtek egymásra épülve. Minden oldalról bombázták Juhászt: magánéletével, droggal, ahol csak érték. Csak arról, hogy "Juhász Portiknak dolgozik", Juhász gyűjtése szerint legkevesebb 178 média-megjelenés jelenet meg a kormányközeli médiumokban, ezek egy jelentős része ráadásul olyan felületeken, amik azóta meg is szűntek (mint a 888, a Magyar Idők vagy a Lokál), és a közmédia is átvette ezt a fordulatot. A politikusra ezután, a 2018-as kampányra ráfordulva, aggatták rá a "nőverő jelzőt".

A választást megelőző három hónapban csak online több mint 400 média-megjelenés született ezzel a jelzővel, 2018 végéig bezárólag összesen 533, a nyomtatott sajtóban további 228, rádióban 13, tévében 108. És a kampány nem is volt eredménytelen: Juhász végül visszalépett a jelöltségtől a belvárosi választókerületben, ahol az LMP-s Csárdi Antal szerzett mandátumot.

Juhász ezek nyomán személyiségi jogi pert kezdeményezett és nyert többek között a közmédiát szolgáltató Duna Médiaszolgáltató Zrt., a Mediaworks, a Habony Árpád-féle Modern Media Group, a Matolcsy Ádám köréhez sorolt New Wave Media és a Pesti Srácokat kiadó Insider Média és a Magyar Idők ellen is.

A Juhász ellen indított, átfogó és minden típusú médiumra kiterjedő kommunikációs offenzíva volt az új kormánypárti médiagépezet olyan sorozata, amit központilag vezényelt le az apparátus. Ezt követte a többi: Spéder, Soros, Hadházy, Vona és aki épp szembejött a sztrádán.

Szándékosság

A Juhász-per abban a tekintetben is újdonságnak számított, hogy ebben az eljárásban mondta ki a bíróság először a szándékosságot: ezeknek a cikkeknek és cikksorozatoknak a célja nem a tájékoztatás, hanem a politikai szándékú lejáratás volt. Idézet a másodfokú ítéletből:

„A közlések számából, gyakoriságából, a híradások időszakának hosszából, valamint abból a tényből, hogy az alperes ugyanolyan közléseket rendre újra leadott anélkül, hogy újabb, hírértékkel bíró információk jelentek volna meg benne, a bíróság bizonyítottnak látja, hogy a kifogásolt híradások lejárató szándékkal jelentek meg és alkalmasak voltak a felperes politikai ellehetetlenítésére.”

2019. január 30-án az Origo - egy Budakörnyéki Törvényszéken zajló büntetőperben tett tanúvallomása alapján - arról írt, hogy Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt és felesége érintett egy csecsemő halálában. A névtelenül született cikkről a Fővárosi Ítélőtábla később megállapította, hogy a benne szereplő állítások nem egyszerűen tévedések, hanem tudatos manipuláció eredményei: szándékosan eltorzította a cikkben idézett alperes egyik vallomását, méghozzá lejáratás szándékával, és direkt olyan részleteket ragadott ki abból, amik téves következtetésekre vezethették az olvasót.

2021 novemberében a TASZ számolt be róla, hogy jogerősen pert nyert a TV2-vel szemben Krasznahorkai Emma és Filó Mariann, a 2018. december 14-i túlóratörvény elleni tüntetés két szervezője.

A két nő arcképét kimerevítette a TV2 Tények című műsora, ahol bűnözőként és pusztítani vágyó randalírozóként mutatták be őket. Később a bíróság megállapította, hogy az eseményen történt erőszakos eseményekben egyikük sem vett részt. Addigra késő volt, mert arcképeiket végighordozta a kormánymédia, ráadásul úgy, hogy az érintetteket senki meg sem kereste az ügyben.

Abban az ítéletben is kimondta a bíróság, hogy a „csatorna célja a nézők félretájékoztatása volt, és szándékosan torzították el a történéseket ennek érdekében.” Abban az ügyben a felperesek beperelték a hamis információt továbbközlő 888-at és Origót is. A lapok nem vitatták a keresetet, viszont nem közöltek helyreigazítást, és nem kértek bocsánatot sem, csak a fejenként 1,2 millió büntetést fizették ki az érintetteknek.

photo_camera Szalai Vivien hírigazgató, miután a TV2 Hírigazgatóság műsorainak szerkesztőségei képviseletében átvette az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kommunikációért Nívódíjat Latorcai Jánostól Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Viszonylag friss hír, hogy a momentumos Donáth Anna végrehajtókat küldött a TV2-re, a Mediaworksre és a Ripostra. Ezek a csatornák valótlanul híresztelték, hogy az európai parlamenti képviselő szexuálisan zaklatott egy lányt egy Sziget Fesztivál után. A pert elbukták, de a helyreigazítást nem tették közzé.

Az állami hirdetések becsatornázásáért felelős Miniszterelnök Kabinetirodát láthatóan nem foglalkoztatja, hogy a közpénzzel alaposan megtámogatott csatornák betartják-e a törvényeket vagy sem. A TV2 Csoport az elmúlt években messze a legnagyobb arányban részesült az állami költésekből, majdnem tízszer annyi pénz folyt így be a kormányközeli vállalatcsoporthoz, mint a fő konkurenst RTL-hez.

Az utolsó nyilvános kalkuláció szerint, amit a Media1 tett közzé még két évvel ezelőtt, 2020-ban listaáron 23,7 milliárd forint érkezett be a céghez állami hirdetésekből, azzal együtt, hogy a tényleges költés ennél feltehetően valamivel kevesebb lehet. A 2022-es kampány hajrájában, az év első három hónapjában a HVG számításai szerint listaáron bő 40 milliárd forint költött el az állam a kormánypárti médiában, aminek hozzávetőleg egyötöde landolhatott a TV2 Csoportnál. Az év további részében, a választási győzelem után és a megszorítások kezdetével ezek a költések jelentősen visszaestek, de a TV2 Csoport továbbra is a kedvezményezett társaságok között maradt, kiemelt arányban részesült az állami hirdetési pénzekből. Az Átlátszó társadalmi célú hirdetésekről készített összesítése is egyértelműen mutatja a TV2 privilegizált helyzetét.