Stop Stroke kampány a MiND Klinikán, és egy különleges közösségi túra a klinika szakmai csapatával

Ingyenes életmód tanácsokkal és egy különleges túraélménnyel is gazdagodhat az, aki részt vesz a MiND Klinika által szervezett túrán, április elsején a Velencei-hegységben. Az ingyenes, böjtöléssel egybekötött túrán dietetikusokat és szakorvosokat arról is kérdezhet majd, hogy mi köze a böjtnek, a testmozgásnak a szélütés megelőzéséhez. A MiND Klinika Stop Stroke kampányt indított: mert a tudomány legfrissebb eredményei szerint célzott életmód változtatással a “szélütés” az esetek többségében megelőzhető.

A szélütés vagy stroke világszerte a második leggyakoribb halálok. Évente 12 millió új stroke eset fordul elő, amelyek során a betegek több mint fele meghal, a megbetegedések száma pedig fokozatosan nő. A MiND Klinika Stop stroke! kampánya a korai, elsődleges megelőzésre helyezi a hangsúlyt. A terápia során a legfrissebb tudományos eredményekre támaszkodnak, miszerint a kóros bélbaktériumoknak is szerepe lehet a stroke közvetlen kialakulásáért felelős érelmeszesedésben és a magas vérnyomás kialakulásában.

A Mind Klinika Stop stroke! kampánya azon a tényen alapul, miszerint világszerte és Magyarországon is a stroke népbetegség, de megelőző kezelésre csak akkor kerül sor, amikor az első tünetekkel járó agyérkatasztrófa már kialakult. Az érelmeszesedés folyamata évtizedekkel korábban elkezdődik, amikor a betegség - az esetek döntő többségében - még megelőzhető lenne. Ez a gyakorlatban, elsősorban a magas vérnyomás okának megszüntetését jelenti: a kialakult hypertonia gyógyszeres kezelése mellett az életmód tényezőket is korrigálni kell, amíg a vérnyomás normalizálódik. A tartósan fennálló magas vérnyomás esetében kimutatható az érfal több rétegének kóros elváltozása. Ez alapján nem elég a tüneti, gyógyszeres kezelés, ami normalizálja a vérnyomást, hanem az érelmeszesedés okát is meg kell szüntetni, a folyamatot visszafordítani, ezt követően pedig elhagyhatóvá válhat a gyógyszeres kezelés.

Dr. Szatmári Szabolcs neurológus, a Mind Klinika stroke szakértője arra hívja fel a figyelmet, hogy az érbetegség a kóros bélflóra következménye is lehet: „Öt éve még nem gondoltam volna, hogy az érfal károsodás megelőzés kulcsa a bélrendszerben is kereshető. Ma még szakmai körökben sem általánosan ismert, hogy a mikrobiom sérülése (kóros bélflóra) fokozott kockázat lehet a stroke kialakulása szempontjából: bizonyos bélbaktériumok anyagcseretermékei, (pl. az ún. TMAO) és a korábban endotoxinként ismert, ma rövidítve PAMP-ként elnevezetett “baktérium-törmelékek” az erek falaiban gyulladásos/degeneratív folyamatokat indíthatnak el. A probléma komplexitása miatt, a Mind Klinikán - neurológusok, gasztroenterológusok és dietetikusok részvételével - egy elsődleges stroke-prevenciós csapatot hoztunk létre, és minden magasvérnyomással hozzánk forduló páciens esetében személyre szabott, speciális életmódprogramot állítunk össze, melyben a helytelen étrend és alvászavart okozó tényezők kiiktatásán dolgozunk és a rendszeres testmozgás örömeire hívjuk fel a figyelmet. Ezt egészítik ki szükség esetén a legkorszerűbb nemzetközi ajánlások szerinti átmeneti gyógyszeres megoldások, de a végső cél a gyógyszer- és a teljes gyulladásmentes állapot elérése.

photo_camera Dr. Szatmári Szabolcs

Dr. Schwab Richárd a MiND Klinika gasztroenterológusa, az életmódorvoslás hirdetője kiemeli, hogy „a szélütéshez vezető életmód egy személyes “kockázati-mátrixot” hoz létre, amelynek orvoslása több klinikai társ-szakmai csapat szoros összehangolt együttműködését igényli. Ide tartoznak olyan kórképek, mint az inzulin-rezisztencia, a diabétesz, az elhízás, az irritábilis bél szindróma, vagy a diverticulitis, a reflux betegség, és a sor szinte végtelen. Az egészségügy nemzetközi szinten erőforrás-hiányos állapotában ez jelenti a legnagyobb kihívást, amire mi technológiai válaszokat igyekszünk találni a mesterséges intelligenciától az online megoldások körének szélesítésével. Ez egyszerre okoz nekünk orvosoknak és szakdolgozóknak, illetve a pácienseknek kihívást - ugyanakkor a cél egyértelmű. 2018-ban az Orvosi Hetilapban írt közleményünk a magasvérnyomás és a bélflóra kapcsolatáról az év legjobb magyar nyelvű közleményének díját kapta1. Az elméletet időközben A Stop stroke! kampány keretein belül átültettük a klinika gyakorlatba, hiszen a rettegett stroke megelőzésének eszközeit, módszereit próbáljuk beépíteni az életünkbe.”

photo_camera Dr. Schwab Richárd

A stroke kockázat alapja az érfal intima gyulladásos kiszélesedése, és ennek kóroki tényezői, melyek mérésére a MiND Klinikán olyan kombinált képalkotó és laboratóriumi vizsgálatokat végeznek mint a TCD: transcranialis doppler ultrahang; az MR angiográfia; a hsCRP, koleszterin; a zonulin, calprotectin és célzott mikrobiom tesztek. Ha kérdésed van, tarts a MiND Klinika szakmai csapatával április elsején, és 11 kilométeren át túrázva tegyél te is a szélütés megelőzésért!