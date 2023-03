Idős férfiak popzenéje és az összevissza hablatyoló MLSZ

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele! Csütörtök van, tavasz van, jönnek az elmúlt 24 óra legfontosabb-érdekesebb hírei. Például ez a négy:

Következmények nélküli hazugság



photo_camera Váczi Gergő a TV2 hírműsorában, a Tényekben Forrás: TV2 / Tények

Hiába van ítélet, a TV2 nem hajlandó leközölni, hogy hazugságokat terjesztett Juhász Péterről, és még a jog sem képes kikényszeríteni ugyanezt. Mindez a hatalom jóváhagyó támogatásával történik: a kormány évi tízmilliárdos nagyságrendű közpénzt irányít a TV2-be.

Végrehajtás

photo_camera Illusztráció: Kiss Bence

Egyetlen megvádolt végrehajtó van, aki úgy fut neki a Völner-Schadl-pernek, hogy nem ismerte be bűnösségét. Cs. Éva állítja, nem korrupciós céllal adott tízmilliókat a végrehajtói kar elnökének, hanem csak a korábbi kölcsönöket fizette vissza. A kölcsönökről nem írtak szerződést, de más furcsaságot is találunk a történetben.



Az élet itthon

photo_camera Fotó: Vajda János/MTI/MTVA

Hiába élesedett három megyében is az új ügyeleti rendszer, a háziorvosok többsége továbbra sem hajlandó aláírni a szerződését, tudtuk meg az Országos Mentőszolgálattól (OMSZ).

Szerdán derült ki az is, hogy csupa idősödő férfit sikerült beválogatni a Demeter Szilárdék által felállított Petőfi Zenei Tanácsba, amire Demeter később elmondta, hogy ez csak „véletlenül” alakult így. Szintén szerdai hír volt, hogy Szili Katalin népmesébe illő megoldással maradt egyetemi kuratóriumi tag, kérdés, hogy az Európai Bizottság szerint ezzel az összeférhetetlenségi problémát is sikerült-e feloldania.

A magyar kormány se állt a szokásos ügymenettel, Szijjártó ezúttal épp az amerikai külügyminisztériumnak ment neki, felháborítónak nevezve, hogy más országok belügyeivel foglalkoznak, mire az amerikai nagykövet annyit közölt, hogy hasonló szöveget a Kremltől szokott hallani. Kapcsolódik, hogy a Politico információi szerint vita van a német kormányban arról, hogy beleálljanak-e a magyar homofób törvénybe.

Újabb fordulat jött az MLSZ és a nagymagyarországos zászlók, molinók sztorijában, hogy az UEFA cáfolta a magyar szövetség egy nappal korábbi közlését, és szerintük nem is engedték be ezeket a stadionokba, majd ezután már az MLSZ is arról beszélt, hogy valójában nem is az UEFA, hanem ők döntöttek így. Beszámoltunk arról is, hogy több mint 15 milliárdot fizet az MTVA a Forma-1-es versenyek közvetítéseiért.

Belföldi hír volt még, hogy

A háború

photo_camera Fotó: UKRAINIAN PRESIDENCY / HANDOUT/Anadolu Agency via AFP

Miközben Hszi éppen elhagyta Moszkvát, és elmondta, hogy 100 éve nem látott változások zajlanak, és ez az ő közös eredményük, az oroszok ismét lőni kezdtek ukrán városokat, Zaporizzsjában két kilencemeletes lakóházat is leromboltak. Zelenszkij közben a hét hónapja ostromlott Bahmutba látogatott, és kiderült, hogy az IMF 15 milliárd dolláros kölcsönt adhat Ukrajnának. Gazda Albert pedig részletesen írt arról, hogy mit jelent az orosz elit számára Putyin ICC-s körözése.

Szerdán az Európai Tanács elnöke arról beszélt, hogy az EU lőszerszállítása Ukrajnának nem jelenti Oroszország megtámadását, és eldőlt az is, hogy az amerikaiaktól kedvezményesen kap új helikoptereket az Ukrajnának adott MiG-29-esekért a szlovák hadsereg, Hír volt még, hogy orosz nyelvű adást indít a Szabad Európa Rádió a Baltikumban, és megírtuk, hogy magyar önkéntesek 210 biciklit gyűjtöttek össze és szállítanak le ukrán rászorulóknak.

TikTok tikk-takk

photo_camera Fotó: JONATHAN RAA/NurPhoto via AFP

Tényleg veszélyt jelent a TikTok a felhasználók adataira? És eleve, ki vigyáz az adatainkra az interneten? Ha kiderül, hogy a TikTok egy diktatúrának szivárogtat rólunk, az végképp megrendítheti a bizalmunkat a közösségi médiában.

Kiderült az is, hogy tényleg folytatja a kamatemelést a Fed, nem hatotta meg őket a közelmúlt pár bankcsődje, melyek öt tanulságát a Mehr Licht blog szedte össze épp tegnap.

Írtunk emellett arról, hogy

Más idők

photo_camera Fotó: ANGELA WEISS/AFP

A Wednesday főszereplője, Jenna Ortega kritikusan fogalmazott az őt ismertté tevő sorozatról, amire „nem a legbüszkébb”. A kétezres évek végén Katherine Heigl-t egy hasonló miatt gyakorlatilag száműzték Hollywoodból. Azóta viszont eltelt pár év.