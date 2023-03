Minden vádat tagadott a TikTok vezérigazgatója

Az amerikai kongresszus energiaügyi és kereskedelmi bizottsága csütörtökön meghallgatta a TikTok vezérigazgatóját, Shou Zi Chewt. A képviselők elsősorban a vállalat Kínához fűződő kapcsolatairól és az alkalmazás fiatalokra gyakorolt káros hatásairól kérdezték Shout.

A meghallgatás legelején rögtön kérték a TikTok-vezért, hogy tisztázza a cég anyavállalatához, a ByteDance-hez fűződő viszonyát. Ezt a céget rendszeresen vádolják azzal, hogy a kínai kommunista párt befolyása alatt áll. Shou ugyanakkor végig tagadta ezt a vádat, és hangsúlyozta, hogy a ByteDance sem Kínának, sem más államnak nem kémkedik.

Ezt az állítását ugyanakkor jelentősen gyengíti, hogy a meghallgatás előtt nem sokkal publikált egy cikket a Wall Street Journal, melyben arról írtak, hogy a kínai kormány ellenzi a ByteDance eladását. A pekingi központú vállalat részvényeinek értékesítéséhez kormányzati hozzájárulásra lenne szükség, ugyanis az technológiai exportnak minősülne Kína szerint.

photo_camera A TikTok vezérigazgatója a meghallgatáson Fotó: OLIVIER DOULIERY/AFP

Shou a meghallgatás alatt próbálta magát minél távolabb pozícionálni Kínától, így például szingapúri származását hangsúlyozta, és a TikTok globális szerepéről értekezett, kiemelve, hogy a cégnek Kínában nincsen központja, ellenben Los Angelesben igen.

A vezérigazgatót az applikáció fiatalokra gyakorolt hatásaival kapcsolatban is kemény kérdések elé állították. Az egyik képviselő például felhozta annak a 16 éves fiúnak a történetét, aki öngyilkos lett az applikáció használata miatt. A fiú szülei a teremben voltak, így a képviselő csak annyit mondott Shounak, itt láthatja az embereket, akiknek az életét tönkretette az alkalmazása.

Megkérdezték azt is a vezérigazgatótól, hogy hány éves kortól ajánlaná a TikTok használatát. Shou korábban azt nyilatkozta, hogy a saját gyermekeinek nem engedi az applikáció letöltését. Ezt most is megerősítette, bár szerinte emögött csak annyi áll, hogy Szingapúrban, ahol élnek, nincsen 13 éven aluliaknak engedélyezett TikTok. Ellenben az Egyesült Államokkal, ahol van ilyen.

photo_camera A kongresszusi bizottság egyik tagja, a republikánus Buddy Carter Fotó: OLIVIER DOULIERY/AFP

Az egyik képviselő szerint Shou magyarázkodása nagyban hasonlított Mark Zuckerberg 2018-as kongresszusi meghallgatására, amikor a Facebook-vezérnek cége vitatott adatvédelmi tevékenységéről kellett beszámolnia. A képviselő szerint a TikTok-vezér Zuckerberghez hasonlóan sokszor csak maszatolt a válaszaival, ahelyett, hogy igennel és nemmel felelt volna.

A TikTokot már évek óta támadják azzal, hogy visszaél a felhasználói adataival, és a kínai kommunista pártnak adja át azokat. Az elmúlt hónapokban az Egyesült Államok, Kanada, az Egyesült Királyság és az Európai Bizottság is betiltotta hivatali eszközein a használatát.

Joe Biden amerikai elnök pedig azt is belengette, hogy az egész országban be fogják tiltani az alkalmazást, ha a TikTok nem adja el kínai tulajdonban lévő részvényeit. Az applikációt már 150 millióan használják az Egyesült Államokban, így a betiltása hatalmas veszteség lenne a cég számára.

A TikTokkal kapcsolatos aggályokról Solti Hanna írt cikket az oldalunkra. (via The Guardian)