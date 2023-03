Neki nincsenek barátai, neki felesége és Orbán Viktor van

Az egyik ok, amiért el akartam menni „kávézni és kérdezni” Németh Balázzsal, a helyszín volt. Sosem voltam a Scrutonban, pedig lassan kétéves a 600 millió forint MCC-s közvagyonból összepörkölt kávézólánc, amiről a kormánypárti háttérvilágban csak a kávéházi kultúra reneszánszaként beszélnek.

Végre egy hely, ahol polgári módon - gőzölgő feketék felett - meg lehet vitatni a polgári Magyarország polgári ügyeit, esős délutánokon leemelni egy kötetet a könyvespolcról, fellapozni egy Magyar Nemzetet, és a lapokból olykor felpillantva szemlélni a belvárosi forgatagot az utcafronti ablakokon keresztül. Egy igazi közösségi tér, ahogy hirdetik magukat, Fidelitason innen és túl.

A valóságban sajnos, ahogy azt nagy elemzők évekkel ezelőtt elkotyogták már, a Polgári Magyarország csak politikai termék - és nem nagyon van a Scrutonoknak varázsa; olyan itt, mintha olcsó filmdíszletek között lépkedne az ember: műtégla falbetétek, ében- és mahagónifa hatású panelek sorakoznak egymás mellett, ócska dizájnlámpák keresztfényében. Padlóelemekbe vájt heverők szegélyezik a teret, rájuk hányt díszpárnákkal, mint egy bútorkiállításon, ahol képtelenség kényelembe helyezkedni.

A Veres Pálné utcai Scrutonba mentünk Németh Dániel kollégámmal, mire észbe kaptunk, hogy a Zoltán utcai lerakatban van a rendezvény. Mégsem hibáztunk, mert így volt alkalmunk két helyen is magunkba szívni a Scruton-élményt. És messze nem csak az interior és az érzet közös a két helyben, de az apró finomságok is. Például a könyvespolcok: mindenhol, minden csupa MCC-kiadás, mindenből kötetből legalább két példány, van, amiből négy-öt.

Érintetlen könyvek tömbökben egymás mellé gyömöszölve; mintha kínkeserves erőfeszítésbe telne a polgárságnak kultúrával megtölteni a polcokat. Tucatjával látni könyveket, amiket nem hogy kinyitni, de kibontani sem volt türelmük a baristáknak, és fóliázva gyömöszölték be őket a többi közzé.

photo_camera MCC-kiadványok sorakoznak az MCC kávézójának polcain, több bontatlanul, lefóliázva begyűrve a többi közé Fotó: 444

Olyan az egész tér, és a benne lévő tárgyak összessége, mintha 3D-nyomtatóval printelték volna: dekor, ami mögött nincs, csak a végtelen űr; eleganciának, de legalábbis értékesnek látszó semmi; tényleg maga a NER: hasonlít a valósághoz, valójában egy makett, amiben eljátsszuk, hogy ez egy ország.

Maga a főszereplő, Németh Balázs kevésbé bizonyult érdekesnek, pedig funkciója alapján lehetett volna az: mégis csak a demokráciának álcázott állampárti színjáték vezető szerepe volt az övé több mint tíz éven keresztül. Mégis, ez ma már kevés ahhoz, hogy embereket megmozgasson: 16-an voltak kíváncsiak a volt híradósra, beleszámolva a köztévé stábtagjait is.

Németh Balázs 2011-ben döntött úgy, hogy tizenhárom év után otthagyja a TV2-t és a közmédiához igazol. Kereskedelmi tévésként még döntően sporttal foglalkozott, de kipróbálta magát politikai riporterként is, az MTVA-nál aztán gyorsan a Híradó meghatározó arca és műsorvezetője lett. Tavaly váltott újra: a 2023-as atlétikai vb-t szervező cég igazgatójának nevezték ki.

A '90-es évek végén és a 2000-es évek elején Németh sokat tanult Bárdos Andrástól, aki mellett a Tényeknél dolgozott, és ez érződik műsorvezetői gesztikulációján is - tanult, de nem ügyetlen reflexek ezek. Talán attól is lett emblematikus alakja a kormánypárti médiának, hogy mimikájában és hangsúlyaiban képes volt profizmust sugározni - és hatékonyan eladni a nézőknek a kormánypárti narratívát. Ezen a ponton belém nyilalt, hogy a Tényeknél együtt kellett dolgozzon Gábor Lászlóval is, aki ma az Origo főszerkesztője. Mindketten a liberális keltetőnek csúfolt Tényekből indultak, hogy aztán később a kormánypárti média meghatározó figurái legyenek.

Meggyőződésből vállalta fel 2014-től politikai véleményét híradósként, mondja Németh, aki már-már úttörőként beszélt magáról: Trump volt már Trump előtt is, és pacekba megmondta a fake news médiának, hogy ő bizony fake news. Moderátorával közösen felidéztek egy felkonfot, ami annyira fideszesre sikeredett, hogy a Médiatanács megbüntette őt. Mégis, fontos mérföldkő lett ebből: később előrébb léphetett, meggyőződve arról, hogy az irány jó:

Olyan „unorthodox” alkatnak igyekezett lefesteni magát, aki nehezen tartja magában a véleményét, igazságérzete feltartóztathatatlan, és erősebb a közszolgálatiság ethoszánál is. Valójában inkább fegyelmezetten igazodó, robotikus karakternek látszott: nem iszik, megszállottan sportol, minden nap pontos rutin szerint végzi a dolgát, ahogy azt felesége elvárja tőle, másra nem is hallgat, nincsenek barátai, leszegett fejjel megy előre, és teszi a dolgát. Ez a dolog pedig, amit tenni kell, egyre egyértelműbb lett az évek során: tartotta a migránsozós narratívát, Hadházy Ákost primitívnek és bunkónak nevezte, kikacagta az ellenzéket olykor, és beleszállt Volodimir Zelenszkijbe is. Az eredmény nem maradt el.

photo_camera Németh Balázs a Zoltán utcai Scruton kávézóban 2023 március 23-án Fotó: Németh Dániel/444

Visszatérően ismételgette, hogy nincs független média, csak szakadékok és egyedi igazságok léteznek, ami népszerű és védhető álláspont, nem derült ki viszont, hogy ha nem hisz az objektív és pártatlan tájékoztatásban, mi tartotta a közmédiában ennyi ideig. Annál is inkább, mert állandóan az új kihívásokról beszélt: végül az MTVA-tól is azért dobbantott, anekdotázott egy ponton, mert annyira unta már a melót, hogy csak az tartotta ébren, ha új útvonalon kocsikázott el Nagykovácsiról a Kunigunda útjára. (Nem mindenki osztja ezt a véleményt: a sajtóban megjelent hírek szerint azért lépett az MTVA-tól, mert kitúrta onnan a hírhedt hírigazgató, Németh „Pitbull” Zsolt. Németh Balázs végül elég nagy pénzt, bruttó 8 millió forintot kapott, mielőtt közös megegyezéssel távozott az MTVA-tól.)

40 perc után már a moderátor is idegesen pörgette ki a felírt pontokat. Németh nem mutatott semmi meggyőződést, ami miatt érdemes lett volna hallgatni őt: a jelenléte egyedül azt erősítette meg, hogy az ilyen rendszereknek szüksége van olyan végrehajtókra, akik tudják, mit várnak tőlük, és hajlandóak meglévő szakmai tudásukat ennek kérdés nélkül alárendelni. Az utolsó blokkokban már olyan húsbavágó témákról beszéltették, hogy miként segített belökni apja, Németh Lajos meteorológus Facebook-oldalát kertészkedés közben.

Jelenleg az atlétikai vébét szervező állami nonprofit cég vezetője. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár kérte fel a feladatara, Németh, mint akinek magyarázkodnia kell, kérdés nélkül kezdte bizonygatni, hogy megérett már a feladatra, mert céget ugyan sosem vezetett, de tíz évig atletizált, sportmenedzserként diplomázott, tagja volt (sajtósként) a kajak-kenu és a vívó-világbajnokság szervezőbizottságának is.

Most sokkal jobban kell vigyáznia, ne hogy rálépjen fontos emberek lábára, mint híradósként kellett, bizonygatta, ami érthető, elvégre igazgatóként nincs mindig ott valaki, aki megmondja, mi a teendő. (Feleségén kívül.) Ambíciói ellenben továbbra is magasak: azt szeretné, ha a 2023. augusztus 27-i záróünnepség végén a Nemzetközi Atlétikai Szövetséget vezető Sebastien Coe azzal fejezze be beszédét, hogy ez volt a legjobb vébé valaha.

Ezen a ponton kicsit végre fel is szabadult, kilazult a nyakkendő végre, és félreérthetetlenül utalt rá, hogy ha ez bejön, Budapest bizonyítaná, hogy képes lehet akár egy olimpiát is megrendezni. És ha Budapest képes lehet, folytatta, „az az én jövőm szempontjából sem mindegy”.

Egy fontos ambíciója maradt még: maga Orbán Viktor. Régi vágya a Karmelitában dolgozni, nincs ezen mit titkolni. A miértekre is fény derült: „mert engem érdekel Orbán titka”. Nagyon szeretné megtudni, megeszi a kíváncsiság, hogy lesz egy 10 milliós ország vezetőjéből globálisan is releváns szereplő, hogyan dolgozik és hogy jutott el oda, ahova eljutott, mi az ördögi recept, amire az egész világ kíváncsi. Ha már riporterként nem sikerült, beosztottként igazán nyílhatna erre még lehetőség.