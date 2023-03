Sarkvidéki hideg érkezik, keddtől fagyhat éjszaka

A hétvégén esni fog, a jövő hét elején sark vidéki hideg érkezik, jelentősen lehűl az idő, derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat középtávú előrejelzéséből.

Pénteken felhős idő várható, napközben csapadék nem várható, estefelé az Észak-Dunántúlon és az északi határ mentén fordulhat elő kisebb eső. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 21 és 25 fok között alakul.

Szombatra beborul, többfelé várható eső, zápor, a nap második felében a csapadék súlypontja kelet felé helyeződik át, írják. Délután 13, 18 fok várható.

Vasárnap napközben nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, estig csak néhol valószínű zápor, utána viszont északon és nyugaton már több helyen előfordulhat eső. A legmagasabb hőmérséklet 14 és 19 fok között valószínű.

Jövő hét elején sarkvidéki eredetű levegő árasztja el a Kárpát-medencét, keddtől éjszakai fagyok lesznek,

figyelmeztet az OMSZ. A vasárnap érkező hidegfrontot viharos szél és eső kíséri.

Kedden és szerdán pedig hó és havas eső, zápor is kialakulhat. A hét elején napközben is 10 fok alatti hőmérsékletek lesznek jellemzőek, kedden és szerdán hajnalban pedig nagy területen hűl fagypont alá a levegő, a szélvédett területeken főként szerdán lehet mínusz 5 foknál is hidegebb.

