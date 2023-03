Beperelte a rendőrség Afromant, amiért klipet csinált arról, ahogy betörik az ajtaját

A füvezés egyik legnagyobb himnuszát jegyző Afroman ohiói házát tavaly rohanta le a helyi seriff, mert azt gyanították, hogy a szmóker rapper fogva tart valakit, és nagy értékű drogkereskedelemben vesz részt. Betörték a kapuját és ajtaját, végigmentek a lakásán, ahol még az öltönyeit is átnézték, de csak egy vaporizátort találtak. Végül bizonyíték hiányában nem emeltek vádat. Afroman a történteket úgy dolgozta fel, hogy 2022 végére a razziáról készült térfigyelő kamerás felvételekből videóklipet készített Will You Help Me Repair My Door címmel („Segítetek megjavítani az ajtómat?”).

A felvételek miatt a razziában részt vevő rendőrök beperelték Afromant a személyiségi jogaik megsértése és érzelmi sérelmek miatt. Sérelmezték, hogy a rapper az arcképük felhasználásával jelentetett meg klipeket.

A keresetben külön kiemelték, hogy az egyik Instagramra feltöltött képén olyan pólóban feszít, amin Shawn D Cooley rendőrtiszt képe látható a Family Guy karakterének, Peter Griffinnek a képe mellett.