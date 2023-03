Lebontják a felüljárót a Nyugatinál, visszahozzák a villamost a Bajcsy-Zsilinszky útra, a metrópótlós buszsávokat átadják a bicikliseknek és az autósoknak

Karácsony Gergely történelmi bűnnek nevezte a budapesti villamosvonalak felszámolását a pénteki sajtótájékoztatón, amelyet több budapesti polgármester társaságában tartott a hármas metró átadásához köthető felszíni közlekedési és fejlesztési tervekről.

A főpolgármester arról beszélt: olyan Budapestet szeretne, ahol nem az autópályák, hanem az emberek találkoznak, ezért a fő cél az autós forgalom csökkentése és a város zöldebbé tétele. Bár a sajtótájékoztató fő témája a hármas metrós fejlesztés volt, szó esett a városvezetés hosszabb távú terveiről is.

A terv egy új sugárútrendszer kiépítése, a zöldterületek növelése és az új forgalmi rend kialakítása. A beruházásokat EU-s pénzből valósítják meg.

photo_camera Fővárosi felszíni fejlesztésekről tart sajtótájékoztatót Karácsony Gergely, Soproni Tamás, Pikó András és Niedermüller Péter Fotó: Németh Dániel/444

A következő évek fő célkitűzései:

sokkal több zebra, kevesebb aluljáró,



a felüljárók lebontása vagy felújítása,

a metrópótlós buszsávokból kerékpársávok kialakítása,

a dízel buszok lecserélése,

a villamosvonal visszaállítása a Bajcsy-Zsilinszky úton,

a Városháza Park átadása.

A villamosvonal visszaállításáról már kormánydöntés született.

A tervek szerint hatékonyabb tranzithálózatot alakítanának ki, hogy csökkentsék az autósforgalmat a városban, az átmenő forgalmat főleg a Hungária gyűrű és az autópályák bevezető szakaszai által alkotott hálózaton. Ezt a forgalomirányítás átalakításával, adaptív lámpaprogrammal tervezik megvalósítani. A lépésre azért is szükség lesz, mert a metrópótlás megszűntével a belvárosi szakaszokon megnövekedett forgalomra lehet számítani. Budán viszont más megoldásra van szükség.

A felüljáróknak menniük kell

A városvezetés nem titkolja, hogy a felüljárókat nem szeretnék tovább látni a városban: Karácsony szerint a Nyugati téri és a Népligeti felüljárókra sincs szükség, rontják a városképet, sokba kerül a felújításuk, a karbantartásuk, menniük kell.

A Nyugatival amúgy is vannak terveik: bár a kormány megszorításai miatt korlátozottak a lehetőségek, és nem tudják úgy megújítani a pályaudvar környékét, ahogy szerették volna, a felüljárót mindenképpen elbontanák. Már csak azért is, mert ezáltal lehetővé válna a Bajcsy-Zsilinszky úti villamosvonal visszaállítása. Márpedig ez is a legfontosabb célkitűzések között van.

photo_camera Karácsony Gergely Fotó: Németh Dániel/444

Fonódások

A közösségi közlekedést is zöldítenék: ha lebontják a felüljárót a Nyugatinál, akkor a Bajcsy-Zsilinszkyn visszaállított villamosvonal egészen a Lehel térig mehetne, és összekötné a 14-es villamost a 47-es és a 49-es vonalakkal.

Lecserélik a dízel buszokat is, ezek helyett zéró emissziós trolikat állítanak forgalomba. A cél az, hogy pár éven belül Kőbányáról simán be lehessen trolizni a városba, ami nem lehetetlen, tekintve, hogy a főváros 48 új trolibuszt szerzett be.

A városlakók – és a jelenlegi városvezetés – a felüljáróknál talán csak az aluljárókat utálják jobban, úgyhogy rengeteg gyalogátkelőhely kialakítását tervezik. A hármas metró vonalán 7 csomópontban épült 17 új, lámpás zebra, és a Nyugatinál is terveznek újabbakat, ahogy az Üllői és a Váci úton is.

Bicikli

A kerékpáros közlekedést nehezíti, hogy sok fontos útvonalon nem lehet biztonságosan közlekedni, így a Vácin és az Üllőin sem. Mivel a metrófelújítás miatt itt már évek óta volt buszsáv, az autósok megszokták a rendszert, úgyhogy azok egy összesen közel hat kilométeres biciklisávvá változnak.

Zöldülő Klauzál tér, Podmaniczky park

A sajtótájékoztatón jelen volt Soproni Tamás, Terézváros polgármestere is, aki elmondta, a Nyugatinál – amellett, hogy új zebrák lesznek – felújítják az aluljárót is, és tervben van, hogy a jelenleg buszmegállóként és parkolóként funkcionáló, a Nyugati tér és a Váci út közötti részt zöld közösségi területté alakítják át.

A Nyugati melletti rozsdaövezet felszámolására és hasznosítására voltak már korábban is tervek, de eddig ezekből semmi sem valósult meg. Soproni azt mondta, biztató egyeztetéseket folytatnak a kormánnyal arról, hogy amíg nincs más terv, ideiglenes parkot hoznának ott létre. A kormány visszajelzései alapján bízik benne, hogy lesz rá pénz is. A tervek szerint Podmaniczky park lesz a neve.

photo_camera Soproni Tamás, Terézváros polgármestere Fotó: Németh Dániel/444

Niedermüller Péter, Erzsébetváros polgármestere arról számolt be, hogy sok konfliktussal járt ugyan az autósok kiszorítása a hetedik kerületből, de nem készülnek meghátrálni. A polgármester meggyőződése, hogy a belső kerületekbe nem lenne szabad annyi autót beengedni, amennyien most használják azokat. A kerületi forgalomcsillapító terv alapeleme volt, hogy korlátozzák az átmenő forgalmat, ezt a projektet a kerület külsőbb részeire is kiterjesztik.



Niedermüller alaptézise, hogy a városi közlekedésnek nem az autó az alapja. Egy ilyen kis kerületben simán el is lehet sétálni bárhova 15-30 perc alatt, mondta a polgármester. Tervben van, hogy felújítják a Klauzál teret, ahol jelenleg 30-35 százalék a zöldfelület, ezt növelnék 60-ra.

Niedermüller hangsúlyozta: tudja, hogy a kerület zöldítése és lassítása vitákkal jár, de ez van, ezeket a csatákat meg kell vívni.

Trolisítás, Népliget

Pikó András nyolcadik kerületi polgármester szerint azt az átmenő forgalmat, amit Józsefváros lakosainak kell elviselni, senkinek sem kellene elviselnie. Zöldebb és lassabb kerületet szeretne, olyan zónákkal, ahol 30 km/h-ban maximálnák a sebességet. A fizetős parkolás bevezetéséről azt mondta, bár morgás kísérte, az eredmény a kerület vezetését igazolta.

A terv most a kerület trolisítása: a 72-es egy ideje már elmegy az Orczy útig, a 83-as a Népligetig, az intézkedésnek óriási sikere van a lakosság körében. A 9-es busz vonalát is az új trolikkal terveznek kiváltani.

A IX. kerületben két fontos felújítás lesz: egy kisebb a Pöttyös utcánál és egy sokkal nagyobb az Ecseri útnál. Az aszfaltnak és a bódéknak menniük kell. A népligeti felüljárót ők is nagyon szeretnék elbontani, de még vizsgálják a lehetőségeket. A Népliget felújítása is tervben van, nemrégiben zárult le az ötletpályázat, de a források egyelőre hiányoznak.