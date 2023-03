Még a CDU-t is meglepte, hogy 22 év után ők adhatják Berlin polgármesterét

Február 12-én megismételt tartományi választást tartottak Berlinben. A föderális berendezkedésű Németország 16 tartománya között van három „városállam” is, melyek vezetése tartományi szintű kormányként működik. Bréma és Hamburg mellett a főváros, Berlin is ilyen.

Választási káosz

A választást azért kellett megismételni, mert a másfél évvel korábbi szavazás eredményét eljárási hibák miatt megsemmisítette a berlini alkotmánybíróság. 2021. szeptember 26-a mozgalmas nap volt a német fővárosban: tartományi- és országos parlamenti választást, valamint helyi népszavazást is tartottak azon a vasárnapon. A helyzetet ráadásul tovább komplikálta, hogy aznap rendezték a 40 ezer futót megmozgató berlini maratont is.

photo_camera Utcán várakozó emberek Berlinben a 2021-es választáson Fotó: ABDULHAMID HOSBAS/Anadolu Agency via AFP

A nehezített pálya kihívásaival azonban nem tudott megbirkózni a választások lebonyolításért felelős szociáldemokrata irányítású hatóság, így kaotikus jelenetek alakultak ki. Több ezren nem tudtak szavazni, mert voltak szavazóhelyiségek, ahol idő előtt elfogytak a szavazócédulák. Más helyiségeknél hatalmas sorok alakultak ki, így voltak emberek, akik még a 18 órás urnazárás után is szavaztak, amikor az első eredménybecslések már nyilvánosak voltak. Emellett 1600 érvénytelen szavazócédulát is azonosítottak.

Kereszténydemokrata előretörés

A kaotikus 2021-es választást végül a szociáldemokrata SPD nyerte (21,4%) a zöldek (18,9%) és a kereszténydemokrata CDU (18%) előtt. A negyedik helyen a radikális baloldali Linke végzett, a tartományi törvényhozásba pedig a szélsőjobboldali AfD és a liberális FDP képviselői jutottak még be. A választás után a három baloldali párt koalíciós kormányt (Berlinben: szenátust) alakított, a polgármester pedig a szociáldemokrata Franziska Giffey lett.

Az új szenátusnak végül egy év jutott a megismételt választásokig, amely alapjaiban forgatta fel a berlini politikai erőviszonyokat. 2023 februárjában ugyanis a CDU (28,2%) végzett az első helyen, jelentősen leszakítva az egyaránt 18,4%-ot szerző SPD-t és zöldeket. A törvényhozásba a Linke és az AfD jutott még be, az FDP nem érte el az 5%-os küszöböt. Érdekesség, hogy a két baloldali párt között mindösszesen egy kisebb vasárnapi afterparty közönsége, 53 szavazat döntött. Ez a közel 2,5 millió szavazásra jogosult berlini állampolgár nagyjából 0,002%-a.

A kereszténydemokraták előretörésének azonban elsősorban nem saját teljesítményük volt a fő oka, sokkal inkább a Berlint hat éve vezető baloldali koalícióval szembeni elégedetlenség. Giffey polgármester megítéléséről sokat elmond, hogy a választások előtt csupán a megkérdezettek 32%-a szerette volna, hogy ismételjen. A stabilitást preferáló német politikában ez kifejezetten rossz értéknek számít egy regnáló vezetőtől.

photo_camera Kai Wegner ünnepel a választás éjszakáján Fotó: ODD ANDERSEN/AFP

A hirtelen protestpárti szerepbe kerülő CDU sikerét emellett az is segítette, hogy a szavazás ezúttal már nem a parlamenti választással egy napon volt. A berlini SPD-t így már nem tudta megtolni az Olaf Scholz vezette országos kampány, míg a részvételi arány is csökkent. A kereszténydemokraták legerősebb bázisának számító nyugdíjasok viszont így is elmentek szavazni.

Mélyrepülés a baloldalon

A második helyre éppen csak bekúszó SPD történetének legrosszabb eredményét érte el Berlinben. Ebben pedig megkülönböztetett felelőssége volt Giffey-nek, aki nemcsak 20% alá vezette a Willy Brandt polgármestersége idején még 60% felett is járó pártot, hanem még direkt mandátumát is elvesztette.

Azonban a Zöldek sem lehettek sokkal boldogabbak. Hiába készült ezúttal is győzelemre a Bettina Jarasch vezette párt, megint nem sikerült kilépniük az örök ígéret kategóriájából. Külön fájdalmas lehet számukra, hogy az egyik leginkább testhezálló terepükön, egy multikulturális nagyvárosban buktak el. Habár Kölnben már 30% feletti eredményre is képesek voltak korábban, a szegényebb Berlinben ettől most messze elmaradtak. Ennek az egyik oka, hogy a párt ismét csak a belvárosban élő, növényi tejes lattét és ökotudatos élelmiszereket fogyasztó, jól szituált értelmiségi magjának politizált. A külvárosban élő választókat azonban inkább elijesztette, mint meggyőzte a párt radikális autósellenes programja.

photo_camera Bettina Jarasch, a zöldek polgármesterjelöltje Fotó: SEBASTIAN GOLLNOW/dpa Picture-Alliance via AFP

Berlinben hagyományosan fontos politikai tényező még a radikális baloldali Linke. Az NDK-nosztalgiára fogékony egykori kelet-berlini kerületekben még mindig meghatározóak, azonban a másik két baloldali párthoz hasonlóan ők is rontottak a másfél évvel korábbi eredményükhöz képest.

Növelni tudta viszont támogatottságát a szélsőjobboldali AfD, mely ötödik pártként jutott be a törvényhozásba. Ugyanezt az FDP már nem mondhatta el magáról. A liberális párt ugyanis folytatta mélyrepülését, mely az országos kormányba történő bekerülésük óta tart. A sikeres 2021-es Bundestag választás óta ugyanis már a harmadik tartományi parlament alakul meg nélkülük.

Giffey váratlan húzása

Habár a választáson a CDU végzett az első helyen, és mindhárom kormányzó baloldali párt vesztett a támogatottságából, szinte mindenki arra számított, hogy ismét baloldali koalíció alakul majd. A hármas ugyanis még így is kényelmes többséget szerzett a képviselő-testületben. Arra pedig kevesen fogadtak volna, hogy az alapvetően baloldali-liberális szellemiségű városban bármelyikük is összeállna a jobboldali, konzervatív CDU-val.

A szociáldemokrata Giffey azonban ezt nem így gondolta, és bejelentette, hogy a CDU-val szeretné megkezdeni a koalíciós tárgyalásokat. Lépése - mely a polgármesteri pozíció elvesztését is jelentené számára - még saját párttársait is meglepte, jelenlegi koalíciós partnereit pedig egyenesen sokkolta.

Giffey a német politika egyik igazi túlélője. Családügyi miniszterként azért kellett lemondania, mert kiderült, hogy plagizált a doktori disszertációjában. A Schmitt Pál-i útra tévedt Giffey azonban puhára esett, egyenesen a berlini SPD vezetői székébe, így pár hónappal később már polgármesterként folytathatta karrierjét.

photo_camera Franziska Giffey Fotó: BRITTA PEDERSEN/dpa Picture-Alliance via AFP

A politikust valószínűleg nem a választási kudarcért érzett felelősség mozgatta mostani döntésében, sokkal inkább a kármentés. Giffey úgy mérte fel a helyzetet, hogy a katasztrofális eredmény után jobban jár, ha betársul juniorpartnernek a CDU mellé, minthogy további három éven keresztül hadakozzon baloldali koalíciós partnereivel. A zöldekkel szembeni 53 szavazatos előnye ráadásul annyira csekély, hogy valószínűleg még keményebb szakpolitikai csörték várnának rá, mint amilyenekkel az elmúlt - szintén elég viharos - másfél évben találkozott.

Gesztusát emellett a kereszténydemokraták is értékelik, hiszen talán még ők sem hittek benne, hogy 22 év után újra polgármestert adhatnak a városnak. A szociáldemokraták pedig új lappal folytathatják, miközben a szenátusból sem kerülnek ki. A ciklus hátralévő részében az SPD így koncentrálhat a saját témáira, például a lakásépítési programra, melyekkel szemben nem várható akkora ellenállás, mint a baloldali partnereiktől megszokhatták. Ez pedig akár jobb pozíciókhoz is segítheti őket a 2026-os választáson.

A jobboldal potenciális visszatérése

A koalíciós tárgyalások még zajlanak a két párt között. Sikerességük viszont nem száz százalék, ugyanis a német politikában nem példa nélküli, hogy zátonyra fusson egy koalíciós tárgyalás. A 2017-es parlamenti választás után például hónapokig úgy nézett ki, hogy a CDU-Zöldek-FDP, vagyis a Jamaika koalíció veszi át a kormányzást. A liberálisok azonban felálltak az asztaltól, így végül CDU-SPD kormány alakult meg.

A CDU-nak viszont ennek ellenére is jó esélye van, hogy visszatérjen a szenátusba. Ha pedig tényleg így lesz, akkor Berlin következő polgármestere Kai Wegner lesz, aki 22 év szünet után vezetheti újra jobboldali politikusként a fővárost.

photo_camera Kai Wegner és Franziska Giffey sajtótájékoztatót tart az egyik koalíciós tárgyalás után Fotó: FABIAN SOMMER/dpa Picture-Alliance via AFP

Az 50 éves Wegner Hertha-szurkoló a nyugat-berlini Spandau kerületből származik, politikai karrierjét pedig a CDU ifjúsági tagozatában kezdte. Tizenhat éven keresztül Bundestag-képviselő volt, és lakhatási politikával foglalkozott. 2021-ben viszont a tartományi politikát választotta, így ő lett a CDU polgármesterjelöltje a berlini választáson. Azonban akkor még csak a harmadik helyre tudta behozni pártját, így ellenzékbe került a képviselő-testületben.

Miután kiderült, hogy a választást meg fogják ismételni, az országos pártból többen megpróbálták kifúrni Wegnert. Friedrich Merz pártelnök azonban kiállt mellette, így maradt a pozíciójában. Kritikusait elsősorban az zavarta, hogy úgy gondolták, a pártszervezet vezetése alatt erősen jobbra tolódott. Az mindenképpen Wegner érdeme, hogy a hagyományosan széttartó berlini CDU-t sikerült határozott kézzel egy irányba állítania. A választási eredmény pedig őt igazolta, így könnyen lehet, hogy májustól az Európai Unió legnépesebb városát vezetheti majd.