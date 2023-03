Két független Attila győzné le a Fideszt Budakeszin

Időközi önkormányzati választást tartanak április 3-án a budakeszi 8-as körzetben, a 15 és félezres város egykori alvégén. Ez volt az a város, ahol 2019-ben a környékbeli településekkel együtt szinte a legkorábban valósult meg a teljes ellenzéki összefogás. A pártok jelöltjei a Budakörnyék Fejlődéséért Egyesület (BFE) színeiben indultak - nem túl sok sikerrel. A polgármester maradt a várost 2010 óta irányító Győri Ottilia, a képviselő-testületbe a Fidesznek hét, az ellenzéki összefogásnak három képviselője került be.

Közülük a fideszes Balázs Ádám döntött úgy decemberben, hogy lemond. A döntése meglepetés volt, mivel a 2024. tavaszi önkormányzati választásig alig egy év van hátra. A hivatalos verzió szerint családfői és vállalkozói feladataira szeretne koncentrálni, de a városban azt is hallottuk, hogy a mindenkinek kedvezni igyekvő polgármesterrel nem jött ki jól. (A polgármester egyébként még Csutoráné Győri Ottiliaként nyert 2010-ben és 2014-ben, férje az a Csutora László volt, aki az Orbán-Simicska háború kirobbanásáig, vagyis a G-napig volt a Fidesz egyik fontos gazdasági háttérembere.)

photo_camera Választási plakátok Budakeszin

Fotó: Bankó Gábor/444

Most az ellenzéki összefogásnak egyetlen jelöltje sincs az indulók között, egy fideszes, egy Gattyán-párti és két független (mindkettő Attila, de erről még lesz szó) közül lehet választani. Valamennyiüket megkerestük, arra voltunk kíváncsiak, mi lenne az a három dolog, amit győzelmük esetén a rendelkezésükre álló rövid időben megvalósítanának.

És arra is igyekeztünk választ kapni, hogy az önálló ellenzéki jelölt hiánya azt is jelentheti, hogy Budakeszin is befellegzett az összefogásnak?

Kicsit átrajzolták a térképet

A személyes találkozótól éppen az a két jelölt, a fideszes és a Gattyán-párti zárkózott el, akiknek a plakátjaikkal teleszórták a régi alvég utcáit.

Egyébként nagyon eklektikus körzet ez, itt van egy buszvégállomás, a kivezető utak Páty és Budaörs felé, régi sváb pincék, újabb építésű családi és társasházak, kisebb-nagyobb üzemek, raktárak, az egykor szocialista szavazók lakta Prékó-lakótelep vagy a hagyományosan jobbos Makkosmária alsó utcái. A 2019-es választásra kicsit át is szabták a választókerületet, hivatalosan azért, hogy ne legyenek nagy különbségek a választókerületek lakosságszámában, ami önmagában igaz is, de az is igaz, hogy a változtatás a Fidesznek kedvezett, és az is tény, hogy itt 1994 óta 2019-ben, az átszabott választókerületben nyert először a Fidesz és a jobboldal. (A körzet győzteseinek pártállása 1994-től 2019-ig: MSZP-SZDSZ-független-MSZP-független-független-Fidesz.)

photo_camera Budakeszi nyolcadik választókerülete Forrás: Google Maps

Sok a dolguk, nincs idejük

A Fidesz jelöltje Ligetiné Komáromi Gabriella, a Szivárvány óvoda vezetője. Telefonon értük utol, de elfoglaltságaira hivatkozva öt percet se tudott a válaszokra szánni. Ő egyébként 2014-ben az LMP színeiben szerzett mandátumot, sőt, részt vett az ellenzéki összefogás egyik 2019-es ülésén, majd hopp, a Fidesz jelöltjeként bukkant fel a 3. egyéni választókerületben, de nyolc szavazattal vesztett. A Facebook-oldala szerint kifejezetten aktív kampányt nyom, a fideszes városvezetés hátszelével aszfaltozik, járdát, fitneszparkot, játszóteret épít, fejleszti a közvilágítást, a választópolgárokkal találkozik, Menczer Tamással, a választókerület fideszes országgyűlési képviselőjével fotózkodik.

photo_camera

Fotó: Bankó Gábor/444

Ugyancsak a sok munkával, vállalkozói státusával indokolta a személyes találkozótól vagy egy rövid telefonbeszélgetéstől való tartózkodását Kazai Csaba, a Megoldás Mozgalom jelöltje. A párt sajtóirodájára irányított minket. Kíváncsiak voltunk, milyen a kapcsolata a választókerületével, tekintve, hogy az itteniek őt személyesen nem, csak a plakátjait látták, a 2022-es országgyűlési választáson pedig a somogyi 3-as választókerületben indult és ért el 0,9 százalékot. Azt írta, hogy az élettársa budakeszi és jelenleg is ott lakik, valamint vállalkozóként és magánemberként is vannak „kapcsolódási pontjai a várossal”.

A három legfontosabb kampánytémája valójában jóval több, és jórészt nélkülözi a választókerület sajátosságait. Címszavakban: hulladékgazdálkodás, fiatalok ösztöndíjprogramja, út- és járdafelújítás, valamint azok karbantartása, közlekedési dugók felszámolása, tömegközlekedés preferálása.

A kétszeres nyertes visszatér

A két független jelölt közül Tömösi Attila az, akinek jelentős politikai múltja van, a 2010-es és a 2014-es választáson indult és ha szoros csatában is, de mindkettőt megnyerte. 2019-ben nem indult, pedig állítólag az ő újabb győzelmét akarta megnehezíteni a Fidesz a választókerület határainak átrajzolásával.

photo_camera Tömösi Attila rendbe tenné az Erdész teret

Fotó: Bankó Gábor/444

Tudja, ha nyer is, nem lesz sok ideje programja végrehajtására, ezért olyan tervekkel állt elő, amiket szerinte nem lehetetlen megvalósítani.

Az Erdész tér rendbetétele - a térképen senki ne keresse, de helyben mindenki így hívja az Erdért előtti területet a Páty felé vezető út mellett. Itt most parkoló és egy faanyagok tárolására használt, elkerített önkormányzati terület van, valamint eldugult csatorna, ahonnan rendszeresen indulnak portyázni a patkányok a környék családi házai felé. A városi parkolás megoldása - nincs egységes parkolási rendszer, mindenki ott parkol, ahol akar, büntetés sincs, hiszen az nem népszerű, inkább viszi és nem hozza a szavazatot. Közgazdász végzettségű, ezért vissza akar kerülni a város pénzügyi bizottságába is, szerinte ugyanis nehéz anyagi helyzetben van a város. A képviselősége alatt egy ideig tagja volt a bizottságnak, de mivel szerinte szándékosan mindig napközbenre, munkaidőre tették az üléseket, egy idő után kénytelen volt lemondani. (Most családi vállalkozást visz, korábban egy multinacionális vitamingyár globális beszerzései igazgatója volt.)

Úgy látja, hogy Budakeszi fideszes vezetése elkezdte megvalósítani a programját, már az Erdész tér rendbetételéről is beszélnek. Különösebben nem zavarja, úgy van vele, a lényeg, hogy fejlődjön a körzet.

Az esélyeiről szólva azt mondja, hogy szoros lesz, de igazából fogalma sincs. 2010-ben MSZP-st és LMP-st is utasított maga mögé, 2014-ben pedig a DK-MSZP-Együtt-PM-MLP összeellenzéki jelöltére is rávert vagy 25 százalékpontot. Ez most egy új helyzet, hogy nincs ellenzéki vetélytársa, nem is keresték, hogy a színeikben induljon.

Éjszakai buszsofőrködésből a kampányba

Mit ad Isten, a másik független jelölt is Attila. Vannak, akik szerint ez nem véletlen, a Fidesz így akarja megzavarni a választókat. A választók megzavarásának vagy legalábbis ennek feltételezésének pedig vannak hagyományai Budakeszin. A 2019-es önkormányzati választáson a Fidesz és az összellenzéki Budakörnyék Fejlődéséért Egyesület mellett a Budakesziért Függetlenek Egyesülete is állított jelölteket a választókerületekben. Nyerni sehol sem nyertek, de az ő 5-20 százalék körüli eredményük nélkül alighanem más lett volna a testület összetétele. Rebersák Attila hallott ezekről a vádakról, de állítja, hogy nincs alapja, senki nem biztatta arra, hogy induljon a választáson. Az más kérdés, hogy a Fidesz kihasználhatja ezt a helyzetet, de ezzel ő nem tud mit kezdeni.

photo_camera Rebersák Attila és oldtimerei

Fotó: Bankó Gábor/444

Házának udvarán három, felújításra váró régi autó áll, egy Maruti, egy kis Polski és egy, fénykorában pesti taxiként szolgáló 1979-es évjáratú Lada 1200 S. Nem elég, hogy rajong az autókét, az állatokat is szereti, valóságos kis farm van az udvara végében. Járnak hozzájuk a környékbeli óvodákból csoportok, hétvégente pedig családok. Hatvan állat van, köztük:

Zolika, a kecske,

Góliát, az emu,

Árpi és Hugi, a két rackajuh,

Hugó, a kameruni juh,

Hulu, a liba,

Gyilkos, a nyúl (ő sajnos tényleg gyilkos, a kicsinyei fejét harapta le).

„A polgármester-asszonnyal ismerjük egymást, sose voltunk rosszban, volt nálam az állatudvarban, még a Hírmondóban is megjelent. - mondta Rebersák. - Valószínűleg innen indult a pletyka arról, hogy a Fidesz támogat.”

photo_camera Gyilkos, Góliát és Attila

Fotó: Bankó Gábor/444

Éjszakai buszsofőrként is dolgozik az óbudai BKV-garázsban. Este 6-ra jár dolgozni, hajnali fél 3-kor végez. A feladata az, hogy a forgalmi sofőr által behozott busz állapotát ellenőrizze, lemossa, megtankolja, a helyére tegye. Húsz-huszonkét busz fér bele egy ilyen műszakba, a forgalomban való sofőrködés egyáltalán nem vonzza.

Nem úgy a helyi politika. Programjának három legfontosabb pontja rendkívül gyakorlatias:

Új zebrák kijelölése, a régiek felújítása. A Fő utca és a Kert utca kereszteződésére különösen kell egy, az autók sokszor nem is lassítanak, tisztában van vele, hiszen az ő gyermekei is arra járnak iskolába. A Budaörsi út szervízútjának lebetonozása. Száll a por, esős időben pedig nagy a sár. Ezzel is tisztában van, hiszen „anyuék most is ott laknak”. A Lidl mögötti területen mesterségesen lassítaná a forgalmat, az autók sokszor túl nagy sebességgel érkeznek meg a körforgalomba.

Rebersáknak nincsenek plakátjai, háromszor szórólapozott a környéken és igyekezett mindenkivel elbeszélgetni, akit otthon talált. Amikor arról kérdeztem, hogy milyen eredménnyel lenne elégedett, megejtő őszinteséggel mondta: „Hogy ne legyek utolsó. Azzal, hogy elindult a Megoldás Mozgalom jelöltje, talán javultak az esélyeim.”

És miért nincs összellenzéki jelölt?

Az ellenzéket összefogó Budakörnyék Fejlődéséért Egyesületet kilenc szervezet, valamint az akkor még országgyűlési képviselő Szél Bernadett alapította a 2019-es önkormányzati választás előtt, ez a fajta összefogás az elsők között volt az országban. Az összefogásnak tagja az a Momentum és Demokratikus Koalíció is, a tavalyi országgyűlési választás óta országosan különösen feszült köztük a viszony. A DK a szövetségi politika helyett egyedül akar minél jobban megerősödni és az ellenzék vezető erejévé válni, sorra igazolja le más pártok, így a Momentum politikusait. (Maga Hegyesi Beáta, a DK budakeszi választókerületi elnöke is a Párbeszéd elnökségi tagja volt korábban.) A Momentumnál ezt nehezményezik, és politikusaik nyilatkozataikban szóvá teszik a DK vélt vagy valós arroganciáját. Vajon a két párt nézeteltérése miatt a Budakörnyék Fejlődéséért Egyesület is megroggyan? Nos, a jelek szerint erről nincs szó, a színfalak előtt legalábbis nem látszik konfliktus.

photo_camera Szebb napokat látott plakát a 2022-es kampány idejéből Budakeszin

Fotó: Bankó Gábor/444

„Gondolkodtunk azon, hogy a Budakörnyék Fejlődéséért Egyesület nevében indítsunk jelöltet, de Tömösi Attila indulása miatt erről letettünk - mondta Szemző Áron, a Momentum Pest megyei elnöke, aki egyébként maga is tagja a képviselő-testületnek. - Az a legfontosabb, hogy ne a Fidesz nyerjen. Egy egyesületi indulóval Tömösi mellett erre kevesebb esély lenne.”

Ezzel együtt jobban örültek volna, ha tudnak saját jelölet indítani, de ha eggyel csökken a Fidesz mandátumainak száma, az is jó.

A DK-s Hegyesi Beáta megerősítette a fentieket. Azt írta kérdésünkre, hogy a DK-nak volt saját jelöltje, a Momentumnak is, a terv az volt, hogy a Budakörnyék Fejlődéséért Egyesület közgyűlésén hallgatják meg őket és döntenek. Tömösi indulása azonban felülírta a terveket.

És támogatják-e Tömösit, ha már így alakult? - kérdeztük. Szemző a kampány utolsó hetében ír majd egy levelet, amiben momentumosként a független jelölt támogatására buzdítja a választópolgárokat. Hegyesi szerint már az is egy támogatás, hogy senkit sem indítottak ellene, de ha Tömösi „támogatást, segítséget kérne a voksolásig hátralévő időben, azt a DK teljesítené, illetve minden bizonnyal az Egyesület is”. A DK és a Momentum a másik három jelöltet nem támogatja.