Nem lesz direkt fideszes jelölt a gödi polgármester-választáson

Gödön időközi polgármester-választás lesz május 14-én, miután februárban lemondott Balogh Csaba momentumos polgármester.

A városban eddig ketten jelentették be indulásukat: Orosz Mihály Zoltán, Érpatak egykori cigányozó-buzizó polgármestere és Kammerer Zoltán háromszoros olimpiai bajnok kajakozó. És most kiderült az is, hogy a Fidesz nem indít önálló jelöltet.

Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati államtitkára a Facebookon jelentette ezt be. „Szerettük volna, ha a városért mindig is elkötelezett olimpikon a Fidesz színeiben indul, de ő ragaszkodott ahhoz, hogy pártpolitika felett álló jelöltként, a pártoktól függetlenül mérettesse meg magát” -írta. Ezzel együtt „megválasztása esetén mindenben segíteni és támogatni fogjuk munkáját”.

Gödnek 2006 és 2019 között a fideszes Markó Jószef volt a polgármestere, de 2019-ben 8 százalékpontos vereséget szenvedett az egyesült ellenzék színeiben induló momentumos Balogh Csabától.

