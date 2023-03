13 000 rendőr várta a francia tüntetőket az utcákon

Tizedik napja tartanak a franciaországi tömegtüntetések. A belügyminiszter azt nyilatkozta, a közrend ellen irányuló komoly fenyegetésre számít, ezért 13 ezer rendőrt vezényelt ki kedden.

Párizsban 14 órakor kezdődött a nagy tüntetés, amelyen körülbelül 450 ezren jelentek meg. Ez jelentősen kevesebb, mint a múlt hét csütörtöki megmozdulás, amelyen a szervezők szerint 800 ezren voltak. A rendőrök a tüntetésen 22 embert letartóztattak.

Több vidéki városban is utcára vonultak az emberek. Nantes-ban össze is csaptak a rendőrökkel, miután barikádokat emeltek egy villamoskereszteződésnél, és több bevezető utat is blokkoltak. A rendőrök könnygázt is bevetettek.

photo_camera A tüntetők és a rendőrök összecsapása Nantes-ban Fotó: SEBASTIEN SALOM-GOMIS/AFP

Rennes városában több kilométeres dugók alakultak ki, miután a tüntetők lezárták a körgyűrűt, és egy autót fel is gyújtottak.

photo_camera A tüntetők által felgyújtott autó Rennes-ben Fotó: ANGELINE DESDEVISES/Hans Lucas via AFP

Franciaországban hónapok óta tartanak a tömegtüntetések Emmanuel Macron nyugdíjreformja miatt, mely 62 évről 64-re emelné a korhatárt. A megmozdulások azután váltak egyre erőszakosabbakká, hogy az elnök a parlamenti szavazást megkerülve fogadtatta el a jogszabályt. A fokozódó belpolitikai válság miatt III. Károly brit király látogatását is elhalasztották.

(via BBC)