Magyarország nem támogatja az új uniós gázszabályokat

Az Európai Unió tagállamai kedden megállapodtak abban, hogy megakadályozzák, hogy orosz vállalatok cseppfolyósított földgáztszállítsanak az EU-ba. Az új gázpiaci szabályok lehetőséget adnának a tagállami kormányoknak, hogy átmenetileg megtiltsák az orosz és fehérorosz gázexportőröknek, hogy az LNG szállításához szükséges európai infrastruktúrára licitáljanak. Ezzel a tagállamok újabb szankciók elfogadása nélkül is meg tudják állítani az orosz LNG-importot. A szankciók elfogadásához ugyanis mind a 27 tagállam támogatása kell.

Ugyanakkor az új gázpiaci szabályokról még az Európai Parlamenttel is tárgyalni kell, ami hónapokig is eltarthat. Egy uniós elemzés arra jutott, hogy a szankciók ellenére tavaly 22 milliárd köbméterre nőttek az orosz LNG-szállítások a 2021-es 16 milliárd köbméterhez képest.

Magyarország jelezte, hogy nem támogatja az új uniós gázpiaci szabályokkal kapcsolatos tárgyalási álláspontot, amiben többek között az is szerepel, hogy integrálni kell az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gázokat. Szijjártó Péter keddi közleménye szerint azért nem támogatták, mert a javaslat a korábbi rendelet meghosszabbításaként ismét 15 százalékos csökkentést ír majd elő a földgáz felhasználásában. „Ha az ipar földgázfelhasználását mesterségesen csökkenteni kell, akkor az azt jelenti, hogy a gazdaság visszaesésének a kockázata áll elő” - mondta Szijjártó. Lengyelország szintén nemmel szavazott.

Szijjártó kedden felhívta Oroszország energiaügyekért felelős miniszterelnök-helyettesét is, és megállapodtak, hogy mind a kőolaj-, mind a földgázszállítások fennakadások nélkül, szerződésszerűen teljesülnek. Egyeztettek a paksi atomerőmű új blokkjainak építéséről is, megállapították, hogy az előkészítő munkálatok haladnak, és mivel az új nukleáris kapacitások nélkülözhetetlenek a magyar ellátásbiztonság szempontjából, ezért a kormány továbbra is meg fog akadályozni mindenfajta nukleáris területet sújtó szankciós törekvést. (Reuters)