Nem adja állami kézbe a szakrendelőket a Főváros

Nem adja állami kézbe a járóbeteg-ellátást a főváros, erről is szavazott szerdán a Fővárosi Közgyűlés. Ahogy más településeket, úgy a fővárost is megkereste az Országos Kórházi Főigazgatóság, hogy az orvosok részéről nagy felháborodást keltő egészségügyi átalakítás részeként átadják-e a szakrendelőiket az államnak. Néhány kerület, köztük Újpest, Terézváros és Józsefváros külön is jelezte: köszöni, de nem kíván élni a lehetőséggel.

A főváros szakrendelőkből jelenleg négyet üzemeltet: egy pszichiátriát, egy nőgyógyászatot és két hajléktanellátó intézményt. A parlament decemberben fogadta el az egészségügy átalakításáról szóló törvényt, amely lehetővé tette, hogy az OKFŐ hivatala adatokat kérjen, hogy előkészíthesse a még nem állami fenntartású szakrendelők államosítását. Január óta gyűjtik a 136 nem állami tulajdonban lévő járóbeteg-ellátó intézmény gazdálkodási és egyéb adatait. Szeptemberben Takács Péter államtitkár egy szakmai fórumon

elismerte, hogy a szakrendelők államosításának ötlete az övé, és szerinte „egy kicsit hűtené a kedélyeket", de ha a szakrendelőktől bekért adatokból az derülne ki, hogy nem jó ötlet az államosítás, akkor „ő nem fogja erőltetni". A fővárosi közgyűlés ma más ügyekben is döntött: a jövőben az I. kerület parkolási cége hat hónapra megtagadhatja a budai Vár védett övezetébe való behajtást a szabálytalankodó taxisoktól, és jóváhagyták a BKK komoly veszteséggel számoló üzleti tervét.

