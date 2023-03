Chliében is sikerült kimutatni egy embernél a madárinfluenzát

Chilében egy 53 éves férfinál mutatták ki a madárinfluenzát. Az egészségügyi minisztérium közleménye szerint a férfinál súlyos, influenzaszerű tünetek jelentkeztek, de állapota stabil.

Most vizsgálják, hogy hol és milyen körülmények között kaphatta el a vírust, illetve vizsgálják azokat is, akikkel kapcsolatba kerülhetett. A chilei egészségügyi hatóságok egyben jelezték, hogy eddigi ismereteik szerint állatokról terjedhet emberre is, de emberről emberre való átvitelről egyelőre nem tudnak.

Chilében tavaly év végén több, H5N1-es vadon élő állatot is találtak. Az országban nemrég állították le a megbetegedések miatt a baromfiexportot. Észleltek megbetegedéseket a szárnyasok közt Argentínában is, de Brazíliában egyelőre nincs gond.

Januárban Ecuadorban egy kilencéves kislánynál találtak madárinfluenzás megbetegedést. Akkor azt mondták, hogy a gyerek a kórokozót hordozó madarakkal való közvetlen érintkezés útján kapta el a betegséget. (Reuters)