Navracsics: Már a nyugat-magyarországi régió is megtorpant a felzárkózásban

A főváros és a budapesti régió állja a versenyt más közép-európai fővárosi régiókkal, a többi régió azonban, köztük a nyugat- és a közép-dunántúli is "megtorpant a felzárkózásban" - erről beszélt Navracsics Tibor csütörtökön Mosonmagyaróváron. Az MTI beszámolója szerint a területfejlesztési miniszter úgy látja, hogy a megtorpanásnak számos oka van, köztük több külső ok is, mint a koronavírus-járvány és az EU gazdaságának mostani problémája, de "ha csak egy elemet hatalmunkban áll megváltoztatni", akkor kísérletet lehet tenni arra, hogy új lendületet kapjanak a régiók, a vármegyék, a települések és a közösségek a növekedésben.

Navracsics szerint a centralizált fejlesztéspolitika helyett a területi szemléletet kell visszavezetni a magyar politikai döntéshozatalba.

Kijelentette: a területi dimenzió az, ami a magyar fejlesztéspolitikát sokkal nagyobb sikerekre tudja vezetni, és ennek következtében az ország is kitörhet a közepes jövedelmű és közepes fejlettségű országok fejlődési csapdájából, amely által "a felzárkózási ütemünket is gyorsabbá tehetjük".