Utolsó pillanatos szerződéssel játszotta ki Ron DeSantis államosítási próbálkozását a Disney

Az orlandói Disney vidámpark területének vezetésére kijelölt ötfős testület azt állítja, hogy egy utolsó pillanatos, királyi záradékot tartalmazó szerződéssel ellehetetlenítették a munkáját, írja a BBC.

photo_camera A Walt Disney World egyik bejárata 2022. március 22-én. Fotó: OCTAVIO JONES/AFP

Ron DeSantis, Florida elnöki ábrándokat kergető kormányzója február végén írta alá azt a helyi törvényt, amellyel lényegében állami ellenőrzés alá vette a gigavidámpark területét. A kormányzó döntése mögött az áll, hogy a Disney anyavállalata nem támogatta DeSantis szexuális felvilágosítást és genderoktatást korlátozó törvényjavaslatait.

Az új igazgatótanács azonban azt állítja, hogy hatáskörét megkerülték olyan korlátozó szerződésekkel, amelyek III. Károly királyra vonatkoznak. A republikánus testület ügyvédeket fogad, hogy rendezzék az ügyet. „Foglalkoznunk kell vele, és korrigálnunk kell” – mondta Brian Aungst, a testület tagja szerdán egy nyilvános ülésen. A Disney akcióját „a választók és a floridai törvényhozás akaratának megkerülésére tett pofátlan kísérletnek” nevezte.

A Disney rövid közleményében azt mondta, hogy a Disney és a kerület között aláírt valamennyi megállapodás megfelelő volt, és azokat nyílt, nyilvános fórumokon vitatták meg és hagyták jóvá. A Disney február 8-án hagyta jóvá a most vitatott megállapodást, egy nappal azelőtt, hogy a tanács megkapta a szükséges felhatalmazásokat.

A DeSantis által létrehozott Közép-Floridai Turisztikai Felügyeleti Körzet szerint az előző testület által múlt hónapban elfogadott kötelező érvényű megállapodás teljes hatalmat ad a Disney kezébe a terület fejlesztése felett. A dokumentum szerint a nyilatkozat „III. Károly angol király utolsó leszármazottjának halála után 21 évig érvényes”.

photo_camera Fotó: PATRICK T. FALLON/AFP

Az ilyen, királyi életre vonatkozó záradékokat a 17. század vége óta illesztik be a jogi dokumentumokba, és bár az Egyesült Államokban ritkán alkalmazzák, az Egyesült Királyságban még mindig megtalálhatóak egyes szerződésekben. A 151 oldalas floridai megállapodás azt is kimondja, hogy a Disney tulajdonában lévő karaktereket, köztük Mickey egeret sem használhatja a testület. A Disney név használata is tilos.

A republikánus tanács elnöke, Martin Garcia azt mondta, lehet, hogy elhúzódó pereskedés lesz az ügyből. A Disney politikai ellenségévé tette a kormányzót, miután bírálta az állam szülői jogokról szóló törvényét, amit DeSantis tavaly áprilisban írt alá. Az intézkedés megtiltja a szexuális irányultsággal és nemi identitással kapcsolatos oktatást a kilencéves és annál fiatalabb tanulók számára.

A törvényjavaslat támogatói szerint az megvédi a gyerekeket a nem megfelelő tartalmaktól. Az ellenzők „Ne mondd, hogy meleg” néven emlegetik a jogszabályt, és azt mondják, hogy megbélyegzi az LMBTQ-fiatalokat. A DeSantis és a Disney közötti kultúrharc hozzájárult ahhoz, hogy a kormányzó a 2024-es republikánus elnökválasztás potenciális esélyeseként váljon ismertté .