Annyira károsnak tartja mindenki a szekszárdi fideszes polgármestert, hogy inkább egyfajta Fidesz-ellenzék nagykoalíció alakult a leszakadó város irányítására

Együtt irányítja mostantól Szekszárdot a város közgyűlésének fideszes és ellenzéki frakciója.

A külvilág számára bizarr lépés oka az, hogy Ács Rezső fideszes polgármester mindenki szerint alkalmatlanná vált a település vezetésére, de nem volt hajlandó lemondani.

Szekszárd jó pár éve leszakadóban van, a megnyert pályázati pénzeit is veszni hagyta, a pusztulás látványos.

Mindennek van egy teljesen prózai oka is: Ács súlyos beteg, jó ideje nem tud beszélni, írni és szabadon mozogni.

A Fidesz-frakció a jelek szerint csak ürügyet keresett ahhoz, hogy megszabaduljon tőle, ezt annak a jegyzőnek a kirúgása szolgáltatta, akiről a Fidesz-frakció vezetője amúgy elítélően nyilatkozott.

Olyan események zajlanak pár napja Szekszárdon, amikhez hasonlókról 2010 óta alig hallani Magyarországon. Már az sem volt mindennapi esemény, amikor e hét keddjén kiderült, hogy a helyi Fidesz-frakció nyílt levélben határolódott el a saját - a várost 2014 óta vezető - polgármesterének egyik döntésétől. (Ács Rezső azonnali hatállyal kirúgta Gábor Ferenc jegyzőt, addigi szövetségesét, bizalomvesztésre hivatkozva, ezt nem tudta elfogadni a kormánypárti frakció.) De ehhez hasonló itt-ott azért még a NER időszaka alatt is megesett.

Az azonban már sokkal meghökkentőbb volt, amikor kiderült, hogy Ács polgármester a helyi KDNP-vel szövetkezett a helyi Fidesz ellenében egy ismerőse alpolgármesterré történő kinevezése végett. Sokan el sem tudták volna képzelni, hogy ez a két entitás nem ugyanaz mindenütt.

Amivel pedig pénteken szembesülhettek a tolnai megyeszékhely lakói, az kifejezetten unikum: a várost egy csütörtökön megszavazott alku értelmében mostantól a Fidesz és helyi egyesült ellenzék frakciói lényegében nagykoalícióban irányítják. Ez formailag konkrétan azt jelenti, hogy a közgyűlés - fideszes javaslatra - elvonta Ács Rezső polgármester lényegi döntési jogköreit és azokat két fontos bizottságra, a pénzügyire és a gazdaságira testálta át. Előbbit Máté Péter fideszes frakcióvezető, utóbbit ellenzéki kollégája, Bomba Gábor vezeti. Mindkét bizottságban páros számú tag ül, egyenlő arányban fideszesek és ellenzékiek, így csak konszenzussal tudnak dönteni bármiről. De mostantól legalább tudnak dönteni.

photo_camera Ács Rezső Fotó: Sóki Tamás/MTI/MTVA

De hogyan jutottunk el idáig és mi volt az oka annak, hogy így meghasadt a kormánypárti városvezetés?

Az első látásra meghökkentő Fidesz-ellenzék-összeborulás valójában nem most kezdődött Szekszárdon, hanem tavaly nyáron. Az ok az volt, hogy addigra a politikailag élesen szembenálló frakciók egy témában már tökéletesen egyetértettek: Ács polgármester nemcsak szakmai, de fizikai értelemben is alkalmatlanná vált a városvezetésre. Hosszú évek óta alig voltak fejlesztések - még értelmetlennek végzett látszafejlesztések is elvétve - sőt a város még azokat a forrásokat is képtelen volt felhasználni, amiket megnyert és csak le kellett volna menedzselnie a beruházásokat. A Modern Városok Program keretében elnyert pénzből például 50 milliárd forintot nem tudtak felhasználni, pedig ezek mind olyan beruházások voltak, amiket elnyertek és megkapták volna a fedezetét. Az elnyert és be is érkezett uniós forrásoknak az utóbbi években csak a 25 százalékát tudták felhasználni.

A problémát az ellenzék kezdettől, de egy idő után maga a helyi Fidesz is Ács egyszemélyi, de közben nem hatékony vezetési stílusában látta. A városvezető a járvány adta lehetőséget kihasználva ráadásul nemcsak magához vont minden döntési jogosítványt, de ezeket a pandémia után is magánál tartotta. A helyzet az volt, hogy a város ügyeiben csak Ács dönthetett bármiről. Ha viszont a közgyűlés hozott valamiről határozatot, Ács azt nem hajtotta végre. A polgármester olyan mértékben monopolizált minden döntést, hogy még azt a jogot is elvette a helyi képviselőktől, hogy a közgyűlésben saját napirendi pontot javasolhassnak.

Csakhogy közben romlani kezdett az egészsége. 2020. november elsején ő maga jelentette be egy videóban, hogy "stressz hatására kialakult egy idegi problémája", amik az egyik fő kísérő jelensége az ataxiás mozgás. De már abban a videóban is csak kásásan tudott beszélni. Akkor még úgy fogalmazott, hogy "a hosszas vizsgálatok eredményeképp azonban az is kiderült, hogy a szellemi képességeimre ez semmilyen hatással nincsen, és a jövőben is képes leszek ellátni a munkámat”. Ezt ma már kevesen gondolják így.

Mivel Ács nem intézte el a dolgokat, amik viszont kezdtek ráégni a városra, a kóros hazai politikai szembenállás ellenére közeledni kezdett egymáshoz Szekszárd két nagy közgyűlési frakciója. "Mind szekszárdiak vagyunk, a város lakóinak érdeke volt ez" - idézte fel kérdésünkre Bomba Gábor, az ellenzéki Éljen Szekszárd! frakció vezetője, aki hangsúlyozta, hogy az együttműködés kifejezetten a városfejlesztési ügyekre vonatkozik. Az első ilyen, a fű alatt közösen lemenedzselt ügy az elhasalt uszodaberuházás lezárása volt tavaly nyáron, amikor a két szembenálló frakció - Ács tiltakozása ellenére - sikeresen elérte, hogy ne kelljen visszafizetniük 2 milliárd forintot, csődközeli helyzetbe rántva a várost. Innentől vált rendszeressé a közgyűlések előtti egyeztetés.

Mi történt most a végén?

A golyó kedden kezdett gurulni, amikor a Fidesz-frakció a Facebookra is kiposztolt nyílt levélben nevezte "kártékonynak" Ács azon döntését, hogy kirúgta a jegyzőt

A döntést jogellenesnek titulálták és Ácsot felszólították a visszavonására. Máté frakcióvezető pénteken elmondta, hogy a kirúgás igazából csak szóban történt meg - kérdés persze, hogy Ács esetében ezt hogyan kell értelmezni - írásban nem. Elterjedt, hogy ezt a döntést azóta visszavonta a polgármester, de Máté pénteken azt mondta, hogy az igazából "nincs visszavonva". A polgármester állítólag azért orrolt meg a jegyzőre, mert Gábor Ferenc az előző testületi ülésről kiküldte azt a Posta Zoltánt, aki Ács embere és akit a városvezető alpolgármesternek szeretett volna kineveztetni, de akkor még nem szavaztak róla. Posta KDNP-s, de nem tagja a közgyűlésnek.

Máté Péternek, a Fidesz közgyűlési frakcióvezetőjének péntek reggeli rádiónyilatkozata tökéletesen illusztrálja, hogy kívülről nézve miért tűnik kissé rejtélyesnek a szekszárdi fideszesek belháborúja. Máté a helyi Antritt rádiónak nyilatkozva először a következő alapvetéseket tette a fideszes konfliktusról:

Ácstól “sajnos el kell határolódniuk”, méghozzá azért, mert “a viselkedése nem méltó hozzájuk”, mármint a Fideszhez A ”jegyző eltávolítása” volt az, amit Ácsnak “már nem kellett volna megtennie”

Hogy a frakcióvezető következő mondta már arról szóljon, hogy

“Annak a jegyzőnek az eltávolítása, aki, mint tudjuk, hűséges csatlósa volt, nevezzük így, a polgármesternek. Mindent, mindent megtett neki, mindent megtett neki, küzdött a közgyűlés tagjaival.” Tehát azért határolódtak el a saját pártjuk polgármesterétől és veszik el a jogköreit az ellenzékkel összeállva, mert az kirúgta a nekik amúgy ellenszenves jegyzőt. Azt a jegyzőt, aki egyébként ennek a párthoz méltatlan embernek a csatlósa volt. És hogy még jobban szédüljön a külső szemlélő, erről a csatlósról a rákövetkező mondatában már azt mondta Máté frakcióvezető, hogy

“És egyébként véleményem szerint szakmailag teljesen jó dönté-- jól irányította a hivatalt. És ez a jegyző bizalomvesztésbe került.” Mindez arra utal - és erre helyi forrásaink is céloztak - hogy Gábor jegyző ügye feltehetőleg egyszerűen csak ürügy volt a helyi Fidesznek ahhoz, hogy végre leszámolhasson a terhessé vált Áccsal.

Többen említették egyébként, hogy jó ideje úgy tűnt, hogy inkább a jegyző irányítja a várost. Ezt az érzést például az táplálhatta, hogy a közgyűlésben a polgármester beszédproblémái miatt gyakran ő beszélt Ács helyett vagy nevében és néha - látszatra legalábbis - instruálta is őt.

A kedd-szerdai nyílt összecsapás után megtartott csütörtöki testületi ülésre ki is dolgozták a gyors hatalomátvétel módját. Mivel Ácsot nem lehet lemondatni, összefogva elvonták tőle a covidra hivatkozva magához vont jogköreit és olyan bizottságokra testálták ezeket, amelyekben kizárólag konszenzussal tudnak dönteni az egyenlő létszám miatt. Bomba Gábor kérdésünkre azt mondta, hogy a kialakult helyzetet szerinte túlzás nagykoalíciónak nevezni, ő annyit mondott róla, hogy