Házi feladat a tavaszi szünetre: „Essetek szerelembe!”

Kilenc kínai főiskola próbálja orvosolni az ország egyik legnagyobb problémáját: a népességfogyást. Bár 2019 óta minden iskolában tartanak egyhetes tavaszi szünetet, idén külön kiemelték: szeretnék, ha a diákok szabadidejükben a burjánzó tavaszi természet lágy ölén találnák meg életük párját.

photo_camera Fotó: WANG JIANKANG/Imaginechina via AFP

A Fan Mei Education Group alá tartozó, légi közlekedési ágazatra specializálódó főiskolák közleményben vázolták, pontosan hogyan is kéne párt vadászniuk a hallgatóknak: