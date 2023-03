Mészáros Lőrinc közelében landolt a Valton Security többségi tulajdona

Az állami rendezvényeket biztosító Valton-Sec Zrt. meghatározó többsége egy Mészáros Lőrinc ügyvédi csapata által kezelt magántőkealaphoz került, írja a Válaszonline. A céget 2023 legelejéig 89 százalékban Varga Lajos birtokolta, a maradék 11 százalék pedig Sarka Kata férjéé, Bessenyei Istváné volt.

photo_camera Orbán Viktor és Varga Lajos a Fidesz balatonfüredi frakcióülésén 2023. február 23-án Fotó: Németh Dániel/444

A lap szerint a többségi tulajdonrészt megszerző Prime Multi Magántőkealapot idén januárban alapították, és a Mészáros Lőrinc jogászcsapata által működtetett Primefund Befektetési Alapkezelő menedzseli. A Prime Multi Magántőkealap és Varga Lajos megalapította a Prime Multi Zrt.-t , amibe Varga beletett 6,7 milliárd forintnyi cégrészesedést, vagyis a Valton 89 százalékát.

A Prime Multi alapszabálya szerint 49 darab részvény a Mészáros-közeli Prime Multi Magántőkealapé, 3 darab pedig Varga Lajosé. A három nála maradt részvényből az egyik szavazatelsőbbségi részvény, vagyis a Prime Multi Zrt. és leányvállalatai esetében Varga Lajosnak elvileg továbbra is döntő szava lehet a vezető tisztségviselők megválasztásában, a vállalati stratégia meghatározásában.

A Valton nettó árbevétele 2021-ben 14 milliárd volt,a nyeresége 1,7 milliárd forint volt. A két tulajdonos akkor az 1,7 milliárd forintos adózott nyereség több mint felét, 950 millió forintot vett ki nyereségként. Varga Lajosnak 845,5 millió jutott Bessenyei Istvánnak pedig 104,5 millió.

A biztonsági cég mellett Varga beadta még a Stu-sza Kft. 100 százalékát is, ami negyvennél is több további cégben érdekelt kisebb vagy nagyobb arányban. Az átadott vagyonhoz tartozik a RaMpART Gasztronómia Kft. is, ami egy telt házas Puskás Aréna-eseményen 74 büfét üzemeltethet.