Szili Katalin belépett a KDNP-be

Az örök kormánypárti Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó, a Magyar Szocialista Párt korábbi képviselője, bejelentette, hogy belép a KDNP-be. Semjén Zsolt pártelnök a Parlamentben a közmédiának elmondta: öröm és megtiszteltetés Szili Katalin csatlakozása a KDNP-hez.

photo_camera Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és Szili Katalin házelnök a parlamentben (2005) Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A virtigli kereszténydemokrata Szili Katalin 1983 és 1989 között az MSZMP tagja volt, 1989-ben részt vett MSZP megalapításban, 1994 és 2010 között a szocialisták színeiben jutott be a parlamentbe. 2000 és 2004 között ő volt a párt országos elnökhelyettese. A Fidesz 2002-es veresége után házelnökké választották. 2005-ben az MSZP kongresszusa Szilit jelölte a köztársasági elnöki posztra, de az SZDSZ nem támogatta a megválasztását. Ma már fideszes fórumokon is simán kampányol. Mielőtt Orbán Viktor miniszterelnöki megbízottja lett, egy fura kamupárttal is megpróbálkozott.

A kormányzati megbízások ellenére az egyetemek tavalyi kiszervezésénél még megpróbálták díszellenzékiként eladni. Aztán mivel az EU szóvá tette, hogy kormányzati káderekkel tömték tele az egyetemi kuratóriumokat, a Pécsi Egyetem alapítványába beültetett Szili március elején lemondott a miniszterelnöki megbízotti pozíciójáról, majd azonnal elkezdett miniszterelnöki főtanácsadóként dolgozni.

photo_camera Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó és Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) elnöke, miniszterelnök-helyettes, miután bejelentették, hogy Szili Katalin csatlakozik a KDNP-hez 2023. március 31-én Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Illyés Tibor/MTI/MTVA

Semjén szerint Szili Katalin nemzeti elkötelezettsége, az egyházak iránti szimpátiája, hozzájuk kötődő szolgálata mindig ismert volt. Felidézte, hogy Szili Katalin a gyurcsányi időkben, „amikor a Magyar Állandó Értekezletet megszüntetve megakadályozták az összmagyar együttműködést, házelnökként létrehozta a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumát, amivel átmentette a magyar-magyar párbeszédet”.

Szili Katalin azt mondta, az elmúlt 12 év senki földjén tartózkodásához képest a Kereszténydemokrata Néppárt közössége áll hozzá legközelebb. A belépéssel formálisan is csatlakozik ahhoz a közösséghez, ahová eddig is tartozott. „Hazataláltam, és ha szolgálhatom úgy a nemzetet, hogy vállaltan egy értékrendet is szolgálok, akkor ezt szívesen teszem.” (MTI)