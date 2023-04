Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is elindult az új ügyeleti rendszer

Szombat reggel Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is elindult az új, egységes ügyeleti rendszer, közölte az Országos Mentőszolgálat az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a megyei ügyeleti pontokon "minden egészségügyi eszköz, műszer és gyógyszer rendelkezésre áll, ügyeletre eddig 217 háziorvos és 53 házi gyermekorvos jelentkezett, így a működés személyi feltételei is biztosítottak." Az új ügyeleti rendszer február 1-jétől működik Hajdú-Bihar megyében, március 1-jétől Győr-Moson-Sopron és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben.

photo_camera Új mentőautók a mentők napja alkalmából rendezett ünnepségen, amelyen húsz autót adtak át az OMSZ Markó utcai székházában Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

„A háziorvosok többsége továbbra is tiltakozik, nem írja alá az új ügyeleti szerződést”, írtuk március közepén. Akkor arról számolt be nekünk az OMSZ, hogy Hajdú-Biharban 66-an írtak alá, Győr-Moson-Sopronban 62-en, Szabolcsban pedig 45-en. Ez nagyjából egyharmados arányt jelent, sőt a 2021-es orvoslétszám alapján Szabolcsban a 20 százalékot sem éri el, és Hajdú-Biharban is elmarad a 30-tól. (