16 éves kanadai döntötte meg Hosszú Katinka 2016-os világrekordját

A mindössze 16 éves kanadai Summer McIntosh lett a 400 méteres vegyesúszás új világcsúcstartója. A kanadai bajnokságon Hosszú Katinkának még a riói olimpián úszott idejét ( 4:26.36) javította meg (4:25.87).

photo_camera Fotó: JARED C. TILTON/Getty Images via AFP

A rekord után azt nyilatkozta, hogy „zsibbad mindenem. Annyira erős fájdalmat éreztem, mint még soha”.

McIntosh óriási formában van, a kanadai bajnokságon kedden a 400 gyors rekordját is megdöntötte.

Tavaly a Duna Arénában rendezett világbajnokságon, 15 évesen megnyerte a 400 vegyest és a 200 pillangót is, előbbiben Hosszú (32 évesen) 5., utóbbiban 14. lett.

Hosszú Katinka tartja még a 200 vegyes világrekordját, 2015-ben úszta a kazanyi vébén. Ezen a távon a kanadai bajnokságon McIntosh most junior világrekordot úszott, de olyan idővel, amivel nyert volna a tavalyi vébén és ma tokiói olimpián is. Junior világcsúcsot úszott 200 pillangón is. Elvileg a júliusi, fukuokai világbajnokságra készül. (MTI, nso)