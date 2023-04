Andrew Tate egy romániai úszómedencés villában tölti házi őrizetét egy piros kocka-Lada társaságában

A nőgyűlölő influenszert és testvérét december 30-án vették őrizetbe nemi erőszak, szervezett bűnözés és emberkereskedelem vádjával, Andrew Tate és Tristan Tate négy hónapot voltak börtönben, most viszont házi őrizetbe rakták át őket.

A BBC videójában meg is lehet nézni – sajnos csak kívülről – azt a romániai villát, ahol Tate és bátyja most április végéig kell hogy sínylődjenek, miközben csak egy úszómedence, egy edzőterem szórakoztathatja majd őket. Illetve egy szép piros autó. A BBC videóriportja szerint a villa udvarán korábban rengeteg luxusautó állt. Ezek közül már csak az alább is látható, rommá polírozott Lada maradt.

photo_camera Fotó: BBC

Az amerikai–brit kickbokszbajnokból lett valóságshow-szereplő, majd influenszer Tate-et és testvérét azzal gyanúsítják, hogy elrabolt és pornográf tartalmak készítésére kényszerített hat fiatal nőt. Ezen kívül három nő vádolta Tate-et azzal, hogy megerőszakolta őt. A román ügyészség lefoglalta Andrew Tate és testvére, Tristan Tate teljes romániai vagyonát, benne több ingatlannal és luxusautókkkal.