Nacsa Olivér fokozza: „Ja, hogy ez ma nem píszí? Vállalom!”

„Igenis vannak férfi és női szerepek, valamint szakmák. Ja, hogy ez ma nem píszí? Vállalom!” Ezt Nacsa Olivér írta szombat este egy instasztoriban, fokozva az amúgy is jó hangulatot, ami azután alakult ki, hogy a KarcFM Bezzeg című műsorában a kérdésre, hogy mit gondol Pottyondy Edináról, a vállaltan kormánypárti „humorista” a következőt mondta: „Szerintem ez nem egy női pálya, nem egy női műfaj a humor. (...) Szerintem ez egy alapvetően férfi szakma.” Instasztorijában egyébként egy fotót is mellékelt a feleségéről, majd a fent idézett mondat mellett még kifejtette azt is, hogy:

„A nagybetűs Nő! A szerelmem, a társam, a támaszom, mindennek az értelme! Aki tudja, hogy nálam jobban senki nem tiszteli és szereti a nőket, aki nem ért félre szándékosan, aki nem akarja hergelni az embereket, mert pontosan tudja, hogy mennyire tisztelem, szeretem, felemelem. Akivel békében és a legnagyobb boldogságban élünk! Mert mindenki ilyen nőről álmodik. Több mondanivalóm nincs.”