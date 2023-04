Kiskorában csak huhogni tudott szegény kis Puskás Öcsike, de lám, mi lett belőle

A kis Puskás Öcsi egyszerűbb tőmondatok kimondására képes volt ugyan, de ha kicsit is izgatott lett - mondjuk focizni indult - akkor már csak olyanok jöttek ki a száján, hogy



“Háá! Hu! Há! Hi!” mint valami, a kispesti dzsungelben felnőtt Mauglinak. Ez a köztévén nemsokára induló, 13 részes, általános iskolás közönségnek szánt Puskás-rajzfilmsorozat ízellítőjéből derül ki, amit most tettek ki a sorozat Facebook-oldalára.

A sorozatból egy évvel ezelőtt már publikáltak egy úgynevezett pilot epizódot, “A rongylabda” címmel. (A pilot olyan ízelítő epizódot jelent, ami alapján egy sorozatötlet gazdái pénzt próbálnak szerezni a teljes széria leforgatásához.)



Ezen epizód alapján a sorozat teljesen értelmetlen módon változtatja meg például a kis Puskás életkörülményeit. Bár a Puskás-legenda fontos eleme, hogy a világ későbbi legnagyobbja Kispesten, a stadion közelében, az édesapjának kiutalt szoba-konyhás szolgálati lakásban nőtt fel az utca földszintes sorházainak egyikében, a sorozatban egészen más kategóriát jelentő, kétszintes lakásban élnek egy ikerház egyik felében. Ez annál furcsább, mert a sorozat producere az a nagyrészt Puskás emlékéből élő Szöllősi György, akinek a puskas.com nevű oldalán is ott szerepel az információ, főhelyen, a szoba-konyháról.



Ez nemcsak azért problémás, mert - ha hihetünk a puskas-com-nak - nem igaz, hanem mert kissé értelmetlenné teszi az első epizód alapkonfliktusát. Ami az, hogy a kis Öcsit és Cucut a nagyok nem veszik be focizni a grundon, mire ők vágyakozni kezdenek egy saját labdára, hogy Öcsi apjának segítségével végül hozzájusson egy rongylabdához. Miért csak rongylabdára futotta valakinek, aki a sztori szerint emeletes-kertes ikerházban lakott? Az is kérdés persze, hogy ha a pöpec pecó ellenére sem volt pénzük rendes labdára, miért áldozták be Öcsi anyjának ünnepi harisnyáját, aminek az árából vehettek volna egy nemrongy labdát.

Az is kiderül rögtön az első részből, hogy a csalafinta kispesti lurkók egyszerűen ellopták a józsefvárosi balfácánok Pál utcai grundját. A Puskás-sorozatban szereplő grund, ahol Öcsi és Cucu rúgják a rongylabdát, ugyanis ugyanúgy tele van farakásokkal, mint a Pál utcai.

Ez csak úgy lehetséges, hogy ellopták a Nagykörút mellől. A grundoknak ugyanis egyáltalán nem voltak tartozékai a farakások, ezek a Pál utcai telek egészen egyedi tartozékai voltak, mégpedig azért, mert az ottani Grunddal egy fűrésztelep volt határos. A megoldás tehát vagy a komplett telek ellopása a kispestinél már akkor is sokkal értékesebb Nagykörúton belüli területről, vagy az, hogy a sorozat alkotói a legalapvetőbb dolgok végiggondolásához se vették a fáradságot, esetleg fogalmuk sem volt arról, mit jelent az, hogy grund.



A grund a friss ízelítő alapján fontos helyszín marad, az első évadban a jelek szerint az alsós Öcsi focis kalandjait követhetjük végig. Már az előzetesből kiderül, hogy a szoba-konyhában van legalább egy jókora nappali is.



A sorozatot a Fidesz frakcióülésén titokzatos okokból résztvevő Lajos Tamás producer cége, a Film Positive gyártja, erre 145 milliós állami támogatást kaptak. Lajos Tamás több bőrt lehúzhat az Aranycsapatról, hiszen 40 milliót kapott a Czibor, a Rongylábú című dokumentumfilmre is. A focinál ennek ellenére jobban jövedelmez neki az úszás, hiszen Lajos cége gyárthatta minden idők legdrágább magyar dokumentumfilmjét, a Hosszú Katinkáról szólót, 635 millióból.



Nem tudjuk, hogy van-e összefüggés, de az új Puskás-rajzfilmsorozatban mind Puskásék lakása, mind a külső környezet a naracssárga különböző árnyalataiban játszik.