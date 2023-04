Megbukott Európa legrégebben hivatalban lévő, demokratikusan választott vezetője, Milo Djukanovic

Bár hivatalos eredmények csak napok múlva lesznek, a vasárnapi montenegrói köztársasági elnökválasztás eredménye annyira egyértelmű, hogy Milo Djukaniovic hivatalban lévő elnök máris elismerte a vereségét és gratulált a győztesnek. Ezzel olyan Európa-bajnok politikus bukott el, aki 1991 óta volt majdnem folyamatosan hivatalban vagy miniszterelnökként vagy köztársasági elnökként.

photo_camera A vesztes Milo Djukanovic itt már sejthette a végeredményt. Fotó: SAVO PRELEVIC/AFP

A Centre For Monitoring And Research nevű szervezet szerint Jakov Milatovic akár a szavazatok 60 százalékát is megkaphatta.

Míg a szocialista Djukanovic függetlenségpárti - 1991-ben 29 évesen lett az akkor még Jugoszláviához tartozó ország miniszterelnöke, és az ő vezetésével szakadtak ki 2006-ban Jugioszláviából -, addig az új elnök Szerbiához húz.

photo_camera Jakov Milatovic a szavazóival ünnepel. Fotó: SAVO PRELEVIC/AFP

A 36 éves egykori gazdasági miniszter, Jakov Milatovic a montenegrói politika egyik újonc nagyágyúja. A nyugati egyetemeken képzett, korábban az EBRD-nél szolgáló közgazdász szerbpárti, a szerb ortodox egyház tagja, populista, de Európa-párti. A politikába csak 2020-ban szállt be, ekkor a nemzetközi banki állását adta fel azért, hogy beléphessen abba a szerbpárti kormánykoalícióba, ami elsőként tudta leváltani Djukanovic szocialistáit azóta, hogy Montenegróban 1990 óta többpárti választásokat tartanak.



Gazdasági miniszterként nagy húzása volt az “Európát, most!” névre keresztelt terv, amit a hasonlóan fiatal és képzett, szerbiai lakhellyel rendelkező pénzügyminiszterrel, Milojko Spajiccsal együtt valósítottak meg. Ez majdnem megduplázta a minimálbért, igaz olyan áron, hogy csökkentette az egészségbiztosítási befizetéseket, épp a járvány idején. A terv akkora sikernek bizonyult, hogy a két fiatal politikus azonos néven pártot alapított 9 hónapja. Ezen az elnökválasztáson eredendően Spajicot indította volna a párt, de a őt a szerb lakcíme és gyanított kettős állampolgársága miatt diszkvalifikálták.

Az “Európát, most!” azonnal a nyáron várható időközi választás esélyeseivé lépett elő. Az igazi hatalmi harc ugyanis ott várható, a montenegrói elnök hatalma ugyanis jelképes.