Megnyert egy csatát a Fertő tó frontján a Greenpeace

A Fertő tavi beruházás környezetvédelmi működési engedélyének visszavonására és új eljárás lefolytatására kötelezte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatalt a bíróság a pénteken tartott tárgyaláson – derül ki a Greenpeace Magyarország közleményéből. A szervezet és a Fertő tó Barátai Egyesület 2023. január 30-án indítottak pert azért, mert a kormányhivatal 2022 karácsonya előtt meghosszabbította a korábban felfüggesztett beruházás engedélyét.

„A bíróság pénteki döntése nagyon fontos közös sikere a Fertőt védő civileknek, de a végső cél továbbra is az, hogy a kormány alapjaiban gondolja újra a terveket, és csak egy sokkal szerényebb, kisebb léptékű turisztikai fejlesztést végezzen, amellyel nem sérül a Fertő tó európai szempontból is kiemelkedő élővilága” – írja a Greenpeace.

photo_camera Greanpeace-aktivisták tiltakoznak a Fertő tavi természetpusztító szállodaépítés ellen 2022. február 16-án Fotó: Kaufmann Balázs

A Fertő Part elnevezésű projekt története, melynek jegyében turisztikai fejlesztés címszó alatt 34 ezer négyzetméternyi területet – vagy még többet – építenének be a tónál Mészáros Lőrinc-féle cégek közreműködésével, több éve húzódik, 2021 áprilisában is forgattunk róla videót a helyszínen. Tavaly májusban kiderült, hogy forráshiány miatt átütemezik az állami beruházásokat, ami a Fertő Parkot is érintheti, ez azonban nem jelentette azt, hogy mindenestül törölnék a projektet.

Decemberben az illetékes kormányhivatal kiadta a beruházás környezetvédelmi működési engedélyét, majd januárban a bíróság első körben elutasította a Greepeace erre reagálva beadott keresetét. Ezzel szembemenő döntést hozott most a bíróság, ami a Greenpeace szerint „fontos siker a Fertő tó megóvásáért folytatott küzdelemben”.