Ostelsheimben valóra vált valami, ami egyáltalán nem magától értetődő: szíriai menekült lett a polgármester

Abszolút többséggel szíriai menekültet választott polgármesterévé a baden-württemberi Ostelsheim falu lakossága. A 29 éves Ryyan Alshebl 55,41 százalékot szerzett vasárnap, párton kívüli ellenfelei, Marco Strauss és Mathias Fey a vert mezőnyben végeztek. Alshebl is függetlenként indult, de egyébként tagja a németországi zöldek pártjának.

Ostelsheimben valóra vált valami, ami egyáltalán nem magától értetődő, nyilatkozta győzelme után a frissen megválasztott polgármester, aki szerint a választópolgárok tanúbizonyságot tettek toleranciájukról.

photo_camera Ryyan Alshebl, Ostelsheim megválasztott polgármestere Fotó: CHRISTOPH SCHMIDT/dpa Picture-Alliance via AFP

Alshebl 2015-ben, 21 évesen menekült el Szíriából. Azt mondta, azért, mert a középiskola elvégzése után megpróbált ugyan pénzügyi tanulmányokba kezdeni hazájában, de azzal a dilemmával szembesült, hogy vagy be kell vonulnia, és ezzel részt vennie a polgárháborúban az egyik fél oldalán, vagy muszáj elhagynia az országot. Az újdonsült polgármester az utóbbi mellett döntött, és immár hét éve dolgozik az althengstetti városházán. Alshebl eddig nem is a mintegy kétezer-ötszáz lakosú Ostelsheimben élt, de most már azt tervezi, hogy haladéktalanul oda költözik.

Délnyugat-Németországban eddig még sehol sem választottak polgármesterré szíriai származású jelöltet. (via ZDF)