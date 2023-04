Finnország hivatalosan is a NATO tagja lett

Kedden Finnország hivatalosan is csatlakozott a NATO-hoz, az ország zászlaját felhúzták a NATO lobogója mellé. A csatlakozás folyamatát Pekka Haavisto finn külügyminiszter zárta le azzal, hogy hivatalos dokumentumot adott át Antony Blinken amerikai külügyminiszternek a NATO brüsszeli főhadiszállásán. Közben a Kreml már válaszlépéseket lengetett be.

photo_camera Finnország és a NATO lobogója a finn külügyminisztérium előtt Fotó: JAKOB JOHANNSEN/Anadolu Agency via AFP

A finnek csatlakozása azt jelenti, hogy a NATO tagállamok és Oroszország közös határának hossza a kétszeresére nőtt, és megerősíti a blokk keleti szárnyát, miközben zajlik az ukrajnai háború.



Finnország zászlaja – fehér alapon kék kereszt – a szövetség 30 másik tagjának zászlója mellé került. „Majdnem 75 éven át ez a nagyszerű szövetség védelmezte nemzeteinket, és ma is ezt teszi. De a háború visszatért Európába, és Finnország úgy döntött, hogy csatlakozik a NATO-hoz, és része lesz a világ legsikeresebb szövetségének” – mondta Jens Stoltenberg NATO-főtitkár a csatlakozás ünnepségén. Stoltenberg beszélt arról is, hogy hamarosan Svédország is a NATO teljes jogú tagja lesz.

„Nagy nap ez Finnország számára, és fontos nap a NATO számára is” - mondta Saul Niinisto finn elnök a Stoltenberggel tartott közös sajtótájékoztatón.

A csatlakozás hírét az ukrán kormány is üdvözölte, Andrij Jermak, Volodimir Zelenszkij kabinetfőnöke azt írta Telegramon, hogy Finnország helyes döntést hozott, és a NATO Ukrajna számára is kulcsfontosságú célkitűzés. (Reuters)