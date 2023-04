Gwyneth Paltrow bemutatja: A világ legbézsebb tárgyalása

Gwyneth Paltrow a halhatatlannak tűnő kiváltságosok között is az a típus, aki ha belépne a lakásomba, valószínűleg sírna és sajnálna, majd gyorsan gyűjtést szervezne a lakhatási körülményeim javítása érdekében, pedig egy nappali plusz két hálószobás albérletben élek a gyerekemmel és a működésképtelen macskámmal.

Persze a bútorokat és a kiegészítőket nem a Goopról, hanem az Ikeából szereztem be, de ez már önmagában kiborító lehet olyasvalaki számára, aki az elmúlt hetekben amiatt panaszkodott a bíróságon, hogy 2016-ban elvesztett egy fél napnyi síelési lehetőséget. Igaz, az őt eredetileg beperlő, most 76 éves szemorvosnak, Terry Sandersonnak is hasonló panaszai voltak, mert ő pedig azzal érvelt, hogy a baleset miatt nem tudott borokat kóstolni.

Nem véletlen, hogy több helyen úgy írtak erről, mint a valaha létezett „legfehérebb” tárgyalásról, ami tényleg olyan volt, mintha egyszerre néznénk a White Lotust és a Successiont, miközben percenként rendelünk egy vaginaillatú gyertyát a Goopról.