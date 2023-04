Medve? Farkas? Gyurcsány? Milyen nagytermetű fenevad haraphatta így meg ezt a Duna-parton talált óriási süllőt?

A Gaius nevű kutyával a torkában megfulladt mohó harcsa esete után újabb rejtélyes állatbűncselekmény történt, ennek megfejtéséhez szeretnék ötleteket kérni a 444 olvasóitól.



Valaki vagy valami olyan sebeket ejtett egy Dunaújváros közelében frissen talált, kapitális méretű süllőn, hogy ha a tenger közelében lennénk, simán gyanakodhatnánk egy édesvízbe felúszó cápában. Így nézett ki a süllő:

És közelebbről nézve ilyen volt a sérülés rajta:

A friss haláleset pontos helyszíne a Rácalmási Nagysziget. Itt találta Norbert ezt a hatalmas, a farkával együtt mért 97 centis testhossza alapján olyan 11 kiló körüli tömegűre becsülhető süllőt. Nemhorgász olvasóink kedvéért mondom, hogy ez hatalmas, a tízkilós álomhatárt jó eséllyel meghaladó súlyú példánynak számít, a legtöbb ügyes horgász az életében nem fog és nem is lát ekkorát.



Norbert azonban nem fogta, hanem a Nagyszigetre bevezető híd alatt nem sokkal, a kiság egyik zátonyos szakaszán heverve találta a gyönyörű óriásdögöt. Aminek, mint látható, valaki vagy valami brutálisan kiharapta vagy kivágta a hasüregét.

De mi történhetett? Ki a tettes?

Maga a megtaláló két, gyökeresen eltérő dolgot tud elképzelni: harcsatámadás volt vagy nem is történt semmi. Ezeket így vezette le nekem:

"Valószínűleg a rácalmási híd alatti 8-10 méteres mélységű gödörben lakott, elképzelésem szerint ott támadhatta meg egy 15-20 kg körüli harcsa alulról. Mivel ott nem járnak motorcsónakok, így kevés esélyét látom rotorlapát okozta sérülésnek. Vagy a másik verzió, hogy szimplán öreg volt és kisebb testű gébek, sügerek kicsipkedhették a hasát, mikor már kifakadtak a belei. Vagy csak szétfoszlott a belénél." Igazi Agatha Christie-krimi végére illő ötlet, hogy valójában nem is történt semmi, csak elpusztult az ősöreg süllő és ilyen formában kezdett el felbomlani.

De tényleg így, ilyen markáns szakadással bomlana magától? Minden nagy süllődög átmegy ezen a fázison? Sajnos nem láttam elég referenciadögöt ahhoz, hogy akár tippelni is merjek. A gébek-sügerek vonalat valahogy kevésbé tartom reálisnak, például azért, mert jó pár olyan nagy termetű haldögöt találtam már, amelyik egyáltalán nem volt szétcsipkedve, pedig kis mohó halak mindenütt élnek.

Vagy mégis végzetes harapás lenne az, ami unter uns, azért eléggé annak látszik?

És ha igen, ki lehetett a tettes? Bár a Dunai Horgászok FB-csoportban többen is Gyurcsányra gyanakodtak - egy kolléga szerint pedig ez egyenesen a brüsszeli szankciók hatása -, emlősökre gondolva reálisabb tippnek tűnik a vidra, ami meglepően nagy termetű és igen motivált halevő, félelmetesen hatékony fogazattal.

De ha a süllő előbb döglött meg bármilyen okból és csak utólag rágták meg, elvileg szóba jöhetnek más gyanúsítottak is, a rókától és aranysakáltól a farkasig-medvéig és a mindenevő vaddisznóig. Na és a madarak? Lehet, hogy sirálycsőrök szakították ki ezt a hasfalat? Vagy szorgalmas rákollók?

Az a tény, hogy a süllőnek csak a zsigerei hiányoznak, az emlősteóriát erősíti, mivel a ragadozó emlősöknek jellemzően a zsákmányállataik belső szervei a kedvencei. A madarak esetében nem tudom, hogy van-e ilyen összefüggés.

Na és ha hal származású tettesre gyanakszol, ki jöhet szóba? A harcsa igen erős, kellőképpen nagy termetű és a szája is az, de apró fogacskákból összeálló drótkefeszerű fogazata van. Képes lenne így kiharapni egy hasfalat? Elvben talán egy kapitális, a kiságban éldegélő csuka is elkaphatna még egy ekkora süllőt is, hiszen dokumentáltan rátámadnak hozzájuk hasonló méretű fajtársaikra is. Na de ilyen sebet ejtene rajta?

Elvben szóba jöhetne egy vicces kedvű ember is, de ki tényleg annyira vicces, hogy dögöket farigcsáljon átverésből? Na és persze ott van a hajócsavar-teória is.

Én egyelőre vidrára gyanakszom leginkább, a második helyen pedig a természetes halált követő madárcsipkedés áll. Ha úgy érzed, hogy rájöttél, mi történt igazából, írd meg az elméletedet a szilyl KUKAC 444.hu címre KRIMI subjecttel és pár nap múlva megírom, mire jutottak közösen az állati magánnyomozók.