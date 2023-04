„Valami bugris vidéki tuskónak állítanak be”

A Mi Hazánk stabilan a 3-4. legnépszerűbb párt, a kutatások szerint egyre több tavalyi Fidesz-szavazó választaná őket.

A pártelnök Toroczkai Lászlótól szokatlanul harcias március 15-i beszéde apropóján kértünk interjút, ami aztán meglepő irányokba kanyarodott, újabb és újabb kérdéseket vetve fel, így némileg eltértünk az eredetileg tervezett témáktól.

Kiderült, hogy Budapestet a Fidesz liberálisaitól, Dopemantől és Schmidt Máriától is meg kéne szabadítani. És a DK-soktól, akik nem fogadják a köszönését.

Reggelente a 24.hu-val, a Telexszel és a 444-gyel indít, meg a pártközeli sajtóval. Toroczkai közmédiát nem fogyaszt.

Megkérdeztük, miért bánik kesztyűs kézzel Orbánnal és imponál-e neki a hatalmi gépezete, ami sorra nyeri a választásokat. Meg azt is, hogy kinek drukkol a háborúban.

A Mi Hazánk (és a DK) március 15-i ünnepségén készített videónkat itt nézheti meg.

Március 15-én, a párt megemlékezésén a Pilvax közben azt mondta, hogy „vissza kell venni a magyarok fővárosát, Budapestet az életképtelen, magyartalan belpesti romkocsma-töltelékektől”. Kikre gondolt, és hogyan zajlana ez a visszavétel?

Például Karácsony Gergelyre. A romkocsmatöltelék az nyilván egyfajta szimbolikus vagy metaforikus jelzés volt erre a fajta liberális értelmiségi körre. De nem kell ehhez feltétlenül romkocsmába járni, meg én is voltam már romkocsmában, de attól még nem lettem liberális. Azokra a liberálisokra gondoltam, akik uralják Budapest kulturális, szellemi és politikai életét. Mindig fontos, hogy a gazdaságirányítás, a kulturális irányítás, a média kinek a kezében van. Ezen a téren Budapestet a Tarlós-érában is megtartotta ugyanaz a fajta liberális értelmiség.

Kikre gondol, amikor a liberális uralomra céloz?

Azokra a liberálisokra, akik testet öltenek a balliberális tábor szereplőiben. A Momentumra gondolok, hogy konkrétan egy pártra is utaljak. Őket tipikusan annak a belpesti értelmiségnek tartom, akik nem látják Magyarország, vagy akár Budapest más pontjait.

Hogyan lehetetleníti el a Momentum az életképes magyar szavazók életét?

Egyrészt a politikai hatalom a kezükben van, másrészt pedig a médián, a kultúrán keresztül folyamatosan ezt közvetítik. Csak meg kell nézni a kiállításokat, amik Budapesten vannak.

Milyen momentumos kiállításokra gondol?

Hát amikor ugye Geszti Péter csodálatos munkásságát megtapasztalhatják Budapesten, vagy amikor a színházi világból azokat, akikkel mi szimpatizálunk, hamarosan kiszorítják.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

13 éve jobboldali kormánya van az országnak, ami leuralta az egyetemeket, a múzeumokat, a tudományos és kulturális intézményeket, a filmet, a médiát. Ön mégis a főváros jelenlegi vezetését meg a Momentumot kárhoztatja pár pesti előadásért meg kiállításért. Nem aránytalan ez?

Most ugye a kultúráról meg a kiállításokról beszélünk, de nem csak erre utaltam. Ha az ember Budapestre repülővel érkezik, olyan utakon jön be a magyarok fővárosába, ami a világ legtöbb országában mélyen szégyellnivaló lenne. Ezekért a közállapotokért a jelenlegi főpolgármester is felelős. A főpolgármester rendelkezésére álló forrásokból a budapesti útviszonyokon biztosan lehetett volna javítani.

Karácsony előtt két cikluson át a jobboldal, a Fidesz vezette Budapestet. Tarlós alatt jobb volt?

Előtte Demszky még sokkal tovább regnált. És nem feltétlenül gondolom, hogy Tarlósnak sikerült ezt az uralmat megszüntetni. A Fideszt pedig nem tartjuk egyértelműen nemzetinek vagy jobboldalinak. A Fidesz liberális pártként indult, és főleg a fővárosi Fidesznél a mai napig megvan a liberális szárny.

Kiket tart ilyen liberális fideszesnek?

Olyan komoly nevekre vagy szimpatizánsokra gondolok, mint mondjuk Dopeman, akit azért nem feltétlenül sorolnék a hagyományos nemzeti oldalhoz. Amit a Fidesz csinál, az számunkra nem nemzeti kormányzás, és a Tarlós-érában sem volt az.

Dopeman miatt?

Dehogy, nincs különösebb bajom Dopemannal. Csak azt akartam mondani, hogy ő nem kifejezetten nemzeti. Nem csak Dopemanről van szó, mondhattam volna a liberális értelmiségieket, akik a mai napig a Fidesz közelében vannak.

Mégis kire gondol, amikor a Fidesz fővárosi liberális szárnyáról beszél?

Ha most nagyon elkezdek gondolkodni, biztos mondok egy nevet, de ne kérje rajtam számon, ha éppen nem jut eszembe. Megvannak a liberális fideszesek csatornái és kapcsolódási pontjai.

Muszáj lesz mondania valakit, akivel valóban baja van.

Jó, akkor mondok konkrét nevet. Ott van mondjuk Schmidt Mária. Őt is nemzeti radikálisnak kéne tekinteni, de nem az.

Ahogy hallgatom, csak gyűlnek a kérdéseim, amiket nem teszek fel, de erre muszáj rákérdeznem: Schmidt Mária ön szerint liberális?

Ő Ungár Péter édesanyja, ha jól emlékszem. Ungár Péteren keresztül pedig máris ott vagyunk annál az életképtelen liberális oldalnál, amit mi kritizálunk. Ők egy vidéki települést sem biztos, hogy el tudnának maguk kormányozni, mert halvány gőzük sincsen arról, hogy vidéken mi a valóság.

Nem igazságtalan Schmidt Mária közéleti meg kulturális tevékenységét a fiáén keresztül megítélni? Önnel szemben se fair, ha lekomcsizzák a dédnagyapja ‘56-os vérbíróskodása miatt.

Nem, nem a fia alapján ítélem meg. Schmidt Mária nem egy hagyományos, nemzeti gondolkodású személy. Nem Kurultájokat szervezett, hanem terrormúzeumot. Meg holokauszt-kutató volt, nem kifejezetten azokat a témákat, azokat a hagyományos nemzeti ügyeket vitte, amik fontosak az általunk is képviselt magyarságnak.

Elégedetlen a Terror Háza történelem-szemléletével?

Azt nem mondanám. Azzal vagyok elégedetlen, amikor csak úgy lehet beszélni mondjuk a kommunizmus bűneiről, hogy rögtön mellé kell tenni a nyilasok vagy a nácik által tagadhatatlanul elkövetett bűntetteket. Ez egyfajta kompenzáció. Miért kell kompenzálni? Beszéljünk csak a kommunisták bűneiről, aztán beszéljünk csak a nácik bűneiről. Miért kell egy házba tenni a kettőt?

Hogyan venné vissza az ilyen liberálisoktól a fővárost?

Demokratikusan. Választáson legyőzzük a jelenlegi budapesti vezetést, országosan pedig legyőzzük a kormányt, ami jelenleg Magyarországot vezeti.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Reális esélyt lát arra, hogy a belátható jövőben Budapest olyan nemzeti radikális vezetést választ, ami megfelel az életképességi és hazafiassági követelményeiknek?

Azt szeretném, ha nemzeti vezetése lenne Budapestnek. A radikalizmust nem tudom értelmezni, pedig rólunk szokták mondani, mert a politológusoknak, újságíróknak az a dolga, és ezt nekünk el kell fogadni, hogy minket valamilyen módon definiálnak.

Nemzeti radikálisnak sem lehet önöket nevezni?

Én személy szerint szimplán magyarnak tartom a Mi Hazánk mozgalmat, a radikalizmus egy nagyon nagy kérdés. Nem tartom magam annak, nem tudom, polgármesterként miért lettem volna radikálisabb bárkinél. De rendben, akkor legyen ne csak nemzeti, hanem nemzeti radikális a Mi Hazánk és az a polgármester, aki alapjaiban változtatja meg azt, ami Budapesten van. Aki például tudja azt, hogy a kerékpárút nem úgy néz ki, hogy három sávból kettőre rárajzolja, és az onnantól kerékpársáv. Mert ez megbénítja autós közlekedést és életveszélybe sodorja a kerékpárosokat. Budapest Ásotthalomnál, ahol Szabadkáig megépítettük a kerékpárutat, sokkal több pénzügyi és egyéb lehetőséggel rendelkezik. Itt lehetett volna normális kerékpárutakat építeni élhetőbb városok, például Bécs mintájára. Az, ami itt van, az a totális káosz.

Önt hallgatva az az érzésem, hogy valójában most is a vidéki választókhoz beszél, az ő Budapest-ellenességük húrjain játszik.

Dehogyis! Kikérem magamnak. Ez pont hogy egy pro-Budapest program, nem Budapest-ellenes. Hihetetlenül büszke vagyok Magyarország fővárosára, ez a világ egyik legszebb városa, főleg ha nem ilyen lenne az infrastruktúra. Igen, reális jövőképnek tartok egy nemzeti, életképes kormányzást. És igenis azt gondolom, hogy a budapesti emberek többsége megnyerhető lenne annak a Budapest-programnak, amin dolgozunk és amivel elő fogunk állni az önkormányzati választások előtt.

Akkor nyilván körvonalazódik már, hogy miként tervezik leváltani ezt a liberális elitet, mert ez még mindig nem világos.

Ha piacgazdaság van, akkor egyenlő feltételeket kell teremteni, és mindenkit ugyanúgy kell támogatni. A Dörner féle színházat ugyanúgy kell támogatnia az önkormányzatnak, mint a többit. Maradjon meg a pluralizmus, nem akarok senkit elzavarni, nem akarok kiirtani semmilyen színt ebből a kulturális sokszínűségből. Az a bajom, ha valamelyik eluralkodik. Az a fajta liberalizmus, amiről most beszélünk, rendkívül gőgös. Baromira toleránsnak és demokratikusnak hirdeti magát addig, amíg a neki tetsző ideológiáról van szó. De ha neki nem tetsző ideológia jelenik meg, akkor onnantól kezdve a legintoleránsabb, leglenézőbb, mindenféle párbeszédet elutasító oldallá változik.

Ki sértette így meg? Mondana példát a gőgösségre, ami ennyire zavarja?

Hú, itt a Parlamentben mondjak? Amikor nem hajlandóak egy asztalhoz ülni, vagy nem fogadják a köszönésemet?

Kik?

Például DK-s képviselők. Nevezzem meg, hogy kik azok? Akikre ráköszönök, mert édesapám úgy tanított, hogy jó napot kívánokkal kell köszönni, és akkor nem köszön vissza? Ez proli bunkóság, vagy nem is tudom minek nevezzem.

Dopeman, Schmidt Mária, és a festett bicikliutak mellett az zavarja Pesten, hogy nem köszön önnek egy-két DK-s képviselő?

Ön mondta, hogy mondjak példákat. Bár ezt most sokkal cizelláltabban teszi a liberális média, de azt szoktam meg, hogy mélyen lenéznek a szavazótáborunkkal együtt, és valami bugris vidéki tuskónak állítanak be. A másik pedig, hogy rögtön lenáciznak. Körülbelül ez a kettő van. Ez a liberális gőg.

Politikusként nem túl érzékeny rá, hogy mások mit gondolnak önről? Mi lesz, ha rászáll önre a kormánymédia? Például nem akartam a szélsőjobboldaliságon vitázni, ezért az előbb nemzeti radikálisnak neveztem, hogy ezt biztos testhez állónak fogja érezni. Nem gondoltam, hogy ez se lesz jó.

Nem arról beszélek. Hanem arról, amikor idejön az antifa kommandó, akiknek igenis kőkemény politikai kapcsolódási pontjai vannak a liberális értelmiséghez meg az úgynevezett antifasiszta csoportokhoz.

Jelentős hazai erőnek látja a Szikra Mozgalmat?

Jámbor András jelentős. Itt ül a Parlamentben, a Szikra Mozgalmat képviseli. Az egész balliberális oldal ugyanezt az ideológiát képviseli. Aztán idejönnek antifa terroristák, akik azért verik össze a gazdagréti trafikost, aki hagyományőrző, mert van rajta egy tarsolylemez meg egy terepnadrág. De felkiáltott a balliberális értelmiség, hogy náci!, és akkor agyon lehet verni. Ez megy a politikában, ez megy a médiában, harminc éve ebben élek.

photo_camera Toroczkai László március 15-én a Pilvax közben.

Fotó: Bankó Gábor/444

Ön egy lassan növekvő népszerűségű ellenzéki párt vezetője. Ám a Pilvaxnál és most sem a kormányt és annak lényegében tejhatalmú vezetőjét bírálja. Március 15-i beszédében beszélt a zsebét tömő politikai elitről…

Abban a fideszesek is benne vannak!

Igen, de ez a beszéde egy kis részlete volt. Orbánnak viszont a nevét sem ejtette ki, míg rengeteget szapulta a balliberális elitet. És ezzel nem cáfolt rá arra, amit gyakran felrónak önöknek, hogy a Mi Hazánk a Fidesz szatelitpártjaként politizál. Miért ilyen óvatos a Fidesszel és Orbánnal?

Már vártam, hogy eljussunk erre a pontra.

Az, hogy várta, nem cáfolja.

Elmondom, ez miért nem igaz. A végrehajtó maffiának senki olyan keményen nem ment és megy neki, mint mi. Ezernyi olyan ügyet tudok, ahol a Fidesznek keményebben nekimegyünk, akár az akkumulátor-ügyben, csak azt a 444 nem veszi észre. Azt veszi észre, amikor a baloldalnak is nekimegyünk. De hát mi a harmadik út vagyunk, természetes, hogy a baloldalt vagy a balliberálisokat is támadjuk, meg a Fideszt is. Valószínűleg nem hallgatta meg a teljes 15-i beszédemet.

Dehogynem, az egész műsort, még Novák Elődöt is végighallgattam.

Nem lehetett könnyű.

Nem volt az, fel is gyorsítottam.

Az azért nagyon kemény kritikánk például a kormány felé, hogy a diplomáciát kifizetőhelynek meg politikustemetőnek használják ahelyett, hogy Magyarország gazdasági lehetőségeit bővítenék. Erről is beszélek, nemcsak arról, hogy rosszak az utak Budapesten.

Szoktak rendszeresen beszélni a magas árakról, vagy szintű kritikát megfogalmazni az ország állampárti jellegű működtetésével szemben, amit Orbán kialakított?

Jobban kéne figyelnie. Az a jó, és ebből látom, hogy valamit jól csinálunk, hogy a YouTube csatornámon a Fidesz szimpatizánsok szerint mi a baloldallal kollaborálunk, a másik oldal, önök meg azt mondják, hogy a Fideszt nem támadjuk eléggé. Ezek szerint nagyon jól végezzük a dolgunkat. Az első parlamenti felszólalásaim egyike arról szólt, hogy illegitim a Fidesz-féle Alaptörvény. De vitatkoznék azzal is, amit a Fidesz állampárti működéséről kérdezett, mert amikor baloldali kormány volt, azok ugyanúgy pumpálták a saját milliárdosaikat, a saját médiájukat közpénzzel.

Hol volt ekkora médiája a baloldalnak? Hol volt Mészáros Lőrince meg Tiborcza?

Akkor is volt egy Leisztinger Tamás, akkor is volt sukorói botrány, tehát sok olyan ügy volt, amin látszott, hogy a baloldal a sajátjait ugyanúgy építi. De az jogos, hogy az az óriás mennyiségű pénz, ami a közmédiára megy, az botrányos. Úgy, hogy a közmédiába minden állítással ellentétben szökőévente tudok csak bekerülni. Sokkal többet szerepelek szerintem a Telexen, a 24.hu-n, még a 444-en is. Onnantól kezdve, hogy a Mi Hazánk elkezdett erősödni, a Fidesz pedig morzsolódik, ugyanúgy bezárult előttünk a közmédia, mint a balliberális pártok előtt.

Ugyanakkor a Fidesz által uralt médiabirodalom, a Kesma meg a közmédia, ha az olvasottságot, a nézettséget nézzük, szerintem még mindig nem tudja fölvenni a versenyt a balliberális médiával, amit nagyrészt a külföldi gyökerű globális nagyvállalatok finanszíroznak.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Milyen értelemben nem tudja felvenni a versenyt?

Nézettségben, olvasottságban. Az RTL híradóját egyedül jóval többen nézik, mint a kormánypártokhoz tartozó televíziók összes híradóját. Magyarul a hatásfokát tekintve a balliberális oldal médiabirodalma erősebb, mint a Fideszé. Mi, akiknek a legminimálisabb médialehetőségünk van, nem azt látjuk, hogy itt a Fidesz mindent ural a médiapiacon, hanem hogy a Fidesz és a balliberális oldal ural mindent a médiapiacon.

Ön honnan tájékozódik, mit olvas reggel, amikor felkel?

24.hu, Telex, 444, Kuruc.info, Magyar Jelen. Ezeket szoktam megnézni.

Csak semmi kormánymédia?

Hú, ezek nagyon fognak engem utálni ott. Szerintem teljesen kontraproduktív, amit a Fidesz médiabirodalma csinál. Kritikátlan és egyoldalú. A balliberális oldal médiabirodalma sokkal profibban egyoldalú. Az átlagfogyasztó az RTL-t objektív, tárgyilagos médiának tartja, ez személyes tapasztalatom. De én személy szerint soha nem tudtam még bekerülni az RTL-be, életemben nem jártam még a stúdiójukban. Csak úgy tudunk szerepelni az RTL-en, ha valamilyen manipulatív vagy lejárató tudósítás jelenik meg.

Honnan tud a Mi Hazánk szavazókat szerezni?

Amikor alapítottuk a mozgalmat, nem gondolkodtam azon, hogy honnan szerzünk szavazókat. Inkább az elemzők mondták azt, hogy a volt jobbikos szavazók a mi szavazóink. Az Idea hónapokig kifejezetten a Mi Hazánk szavazóbázisát kutatta, az eredmény nemrég jelent meg a 24.hu-n.

Nagy meglepetés nem volt benne. Vagy önnek volt benne valami új?

Nagyon nem lepett meg az eredmény, talán csak a halálbüntetés-pártiság volt az, amire nem számítottam, mert a lakossági fórumok résztvevői ebben teljesen megosztottak.

Az Idea-kutatás egyik szembeszökő eredménye az volt, hogy tavaly áprilisban a mostani szavazótáboruknak csak körülbelül a fele szavazott a Mi Hazánkra, 28 százalék a Fidesztől jött.

Igen, és csak valami egyharmad volt Jobbik szavazó. Tehát az a narratíva, hogy itt a volt jobbikos szavazók vannak, nem teljes mértékben helytálló.

Ez egy kismintás és online végzett, tehát nem túl megbízható kutatás volt, de ez a részlet egybevágni látszik a Medián februári adatával. Érkezhettek önökhöz ennyien a Fidesztől, összhangban van ez személyes tapasztalataival?

Igen. Én azt látom, hogy a Fidesztől lemorzsolódó szavazók hozzánk jönnek.

Az is érdekes volt, hogy amikor az Idea a mi hazánkosok másodlagos pártpreferenciáit vizsgálta, a Jakab Péter-féle A Nép Pártján volt a legnépszerűbb, amit hibahatáron belül követett a Fidesz, a Jobbik és a Kutyapárt. Ha ön szerint ez is stimmel, annak mi lehet az oka?

Szerintem stimmel. Jakab Péter próbál egy harmadik utas szerepet fölvenni, miközben meggyőződésem, hogy Gyurcsány Ferenccel már megegyeztek, tehát nem gondolom, hogy ő a harmadik utat képviseli. De nagyon jól adja elő, és azért a mi szavazóbázisunk is alapvetően az, akinek sem a balliberális oldal, sem a Fidesz nem kell.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Nagy hangsúlyt fektetnek a NATO-bővítés ellenzésére, amit mindig Magyarország stratégiai védelmi érdekeivel indokolnak. Hogyan fenyegeti a finnek és a svédek NATO-csatlakozása Magyarországot?

Európa meg a világ biztonságáról is beszélünk, nem csak Magyarországéról. Számunkra a példa ezen a téren Ausztria, az osztrák semlegesség.

Kilépnének a NATO-ból?

Nagyon távol vagyunk ettől, nincs ilyen a programunkban, hogy holnap lépjünk ki. Csak azt mondom, hogy az álmom a semlegesség, hogy maradjunk ki. Nagyon nem volt jó nekünk egyik világháború sem. De a semlegességhez sokkal erősebb honvédség kellene, amihez meg sokkal erősebb gazdaság. Ebben a rendkívül kiélezett és veszélyes, nukleáris és világháborúval fenyegető szituációban a NATO terjeszkedése Oroszország irányába egy nagyon rossz üzenet.

A NATO-hoz azért csatlakoztunk, mert a negyvenéves szovjet megszállás után ez tűnt a biztonság garanciájának. Nem tart tőle, hogy Ukrajna után Oroszország további lépéseket tesz a hajdani birodalmi érdekszférája visszaállítására, ami Magyarországot is érintheti?

Egyáltalán nem. Egyáltalán nem gondolom, hogy Oroszország megtámadná Magyarországot. Sőt, továbbmegyek, Lengyelországot sem.

Sokáig Ukrajnáról sem hitte el senki, hogy tényleg megtámadja.

Az mindig benne volt a levegőbe. Ukrajna a 90 es években kezdett önálló államként működni, bár voltak persze előzményei. De egy borzalmasan korrupt banánköztársaságként működött.

Banánköztársaságilag Magyarország sem teljesít rosszul.

Szlovákia sem. Nagyon sok, a kommunista tömbből kiszakadó ország sem. A végrehajtó maffia, amivel annyit foglalkozom, baromira azt mutatja, hogy valami brutális banánköztársaságban élünk. A különbség az, hogy Ukrajna határai nem voltak annyira egyértelműek a kilencvenes években, és a Krím félsziget meg a Fekete tengeri bázis léte mindig stratégiai jelentőségű volt Oroszország számára. A Krímben abszolút többségben vannak az oroszok. Ilyen Magyarországon nincs. Miért támadná meg Oroszország Magyarországot?

Egyszerűsítsük le. Igaza volt Putyinnak, hogy megtámadta Ukrajnát?

Nem lehet így leegyszerűsíteni. Ez a konfliktus nem fekete-fehér. Nem lehet kimondani, hogy itt Ukrajna a jó és Oroszország a rossz.

Miért? A szomszédban egy szuverén ország honvédő háborút folytat a rátámadó, nála sokkal nagyobb és erősebb katonai nagyhatalom ellen. Március 15-én a beszéde egy jelentős részét ön a kozmopolita forradalomról leválasztott szabadságharc dicsőítésének szentelte. Ha a mi szabadságharcunk 1848-49-ben meg 1956-ban lehetett dicső, az ukránoké most miért nem az?

Azért, mert azokon a területeken, ahol most harcok dúlnak, ott az orosz nyelvet beszélő emberek vannak többségben. És bizony lövik őket az ukránok is. Két oldalról lőnek rájuk. Ami pedig Ukrajna területi szuverenitását illeti, számomra ott borul ez a képlet, hogy 1991-ben a Szovjetunióból kiváló Ukrajna, mint független, szuverén ország határozta meg magát. De az ukrajnai népszavazással egyidőben volt egy kárpátaljai népszavazás is. Ha a kárpátaljai népszavazást, ami legitim és törvényes volt, az ukránok ignorálták, akkor miért kell nekünk elfogadni Ukrajnát az akkor meghatározott határokkal?

Szerintem nem állítható párhuzamba a 2014-es kelet-ukrajnai álnépszavazásokkal a ‘91-es kárpátaljai, de ez nagyon messzire vezet. Inkább azt mondja meg, hogy az ukrajnai háborúban kinek drukkol.

A békének drukkolok.

Ugyan már.

Hiába mondja, hogy ugyan már.

Kinek a győzelmét látná szívesebben? A békéét?

Higgye el, hogy nem örülök annak, hogy ukránok, oroszok halnak meg. Egyáltalán nem örülök annak, hogy az északi civilizációhoz tartozó európai népek ölik egymást, mert ez az én civilizációm is, és ez a civilizáció a demográfiai katasztrófa miatt magától is a kihalás irányába rohan. És akkor még irtják is egymást. Minek örülnék?

Annak azért van morális tartalma, amikor az oroszok ukrajnai városokban civil negyedeket, lakóházakat lőnek rakétával, nem?

Igen, és ez nem jó így. Sajnálom azokat az embereket, akiket az amerikai és az orosz nagyhatalmi érdek miatt feláldoznak.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Mi a véleménye Orbán Viktorról?

Csak akkor mondom el, ha megkérdezi, mi a véleményem Gyurcsány Ferencről.

13 éve Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke, ezért róla kérdezem.

Azt gondolom, hogy vannak olyan politikai cselekedetek az elmúlt 13 évben, amik jobbak a magyarságnak, mint előtte, a Gyurcsány kormány idején.

Melyik cselekedetek?

Nekem tetszik, hogy a Budai Várban a második világháború előtti állapotokat próbálják restaurálni. Ebből Magyarországnak, Budapestnek nagyon sok haszna lehet, turisztikailag is és a nemzeti öntudat szempontjából is. Ilyen ügyekre nem sajnálom a közpénzt, persze ha nem lopják el a felújítás közben. És akkor itt jön a lényeg. Hogy a louis vuittonos oligarchás rongyrázás az baromira nem tetszik nekem az ő politikájukban. Nem tetszik a kizárólagosságra való törekvés, amiről az előbb beszéltem, bár egyébként úgy tűnik, hogy működik, megnyernek vele minden választást.

Imponál Önnek, hogy Orbán egy olyan hatalmi gépezetet épített ki, amellyel könnyen nyer meg minden választást?

Melyik pártelnöknek nem az az álma, hogy így nyerjen meg minden választást, mint Orbán Viktor?

Azért nyeri meg, mert olyan vonzó a politikája?

Egyáltalán nem hiszek abban, hogy azért nyer, mert akkora médiabirodalmat épített. Azért nyeri meg, mert az ellenzék minősíthetetlen.

A Mi Hazánknak mitől sikerül majd legyőzni Orbán Viktort?

Én azt gondolom, hogy legyőzzük, vagy legalábbis megállítjuk ezt a korrupt rendszert, ami, ahogy a végrehajtói karnál látjuk, a legalsó rétegektől egészen a kormány szintjéig ér.

Ön szerint a pártja miért nem fog soha középre tolódni és néppártosodni, mint a Jobbik?

Mi most is középen vagyunk. Az egyik oldalon ott van a szélsőséges balliberális oldal, a másikon a Fidesz oligarchikus, korrupcióval átszőtt rendszere, és mi nem ilyenek akarunk lenni.

Tehát szélsőségesnek tartja a Fideszt?

A korrupciós indexe szélsőséges. A balliberális oldalt meg politikailag tartom szélsőségesnek.