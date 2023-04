Dédunokája könyvet írt az emberről, aki a magyar válogatott első gólját lőtte

„Sallai megindul Dibusz passzával, Szoboszlai a 16-os elől jobbal a közepre sprintelő Bollát indítja, akit szerel az ötös előtt a becsúszó Antov, de éppen Ádám elé tolja a labdát. A többi már történelem: 3–0!” (Nemzeti Sport, 2023. március 27.) Ez volt a magyar futballválogatott eddigi utolsó, 1975. gólja a Puskás Arénában március 27-én Bulgária ellen.

„Az első negyedóra után a prágai kapu hálójában a labda fennakadt. Károly rúgta a labdát bal felé s a résen álló Borbás menthetetlenül rendeltetési helyére juttatta.” (Sportvilág, 1903. április 12.) Ez pedig az első gól volt, éppen 120 évvel ezelőtt, 1903. április 5-én született kellemetlen, szeles, esős időben a mai Puskás Aréna szomszédságában, a Millenáris pályán.

Millenáris - a magyar futballtörténelem része

Közel húsz éve nem jártam a Puskás Aréna melletti Millenárison. Igazából azt se tudtam, hogy megvan-e még. Gyurcsány miniszterelnöksége alatt ötletpályázatot írtak ki a területre, volt olyan elképzelés, hogy szálloda épül majd itt, mostanában Nemzeti Korcsolyázó Központot megépítését emlegetik, legalábbis egyre újabb és újabb határidőket lenget be Kósa Lajos szövetségi elnök.

Hiába van fedett jégpálya a küzdőtér közepén, hiába építették ide Európa egyik leggyorsabb biciklipályáját, a Millenáris örökre a magyar futballtörténelem része marad, itt rendezték ugyanis az első hivatalos magyar válogatott futballmeccset - még ha erről nem is tudtak akkor a felek, de erről majd később -, és itt juttatta menthetetlenül rendeltetési helyére, azaz a csehek kapujába a labdát az akkor 18 éves Borbás Gáspár.

Ellentmondó tudósítások

Borbás Gáspár 1976-ban halt meg, majd 11 évvel később megszületett dédunokája, Borbás Barna, aki az ELTE történelem szakán végzett, újságíró lett, a Válasz Online társalapítója, és most, 120 évvel a történelmi gól után könyvet írt a gól szerzőjéről.

A Millenárisra meghirdetett eseményt szellemidézésnek szánta, ehhez remek díszlet maga a helyszín még akkor is, ha mai formáját - Hajós Alfréd tervei szerint - 1928-ban nyerte el. A pálya fekvése, tájolása nagyjából megegyezett a mostanival. A Millenáris a millenniumi ünnepségekre épült, itt köszöntötték az első újkori olimpiai játékokról, Athénból hazatérő magyar sportolókat 1896-ban. Úgy volt, hogy az ünnepségek után lebontják a pályát, végül nagy viták után a sportklubok kijárták, hadd maradjon a sporttelep. Itt játszotta például hazai meccseit a BTC, a magyar futball első bajnokcsapata, valamint 1911-ig a válogatott is. A nézőszámok? Kezdetben pár száz, a Svájc elleni búcsúmeccsen már 15 ezer, Borbás ekkor is játszott.

photo_camera Sipos Jenő, az MLSZ szóvivője és Borbás Barna Fotó: Bankó Gábor/444

Az első meccsekről csak - egymásnak ellentmondó - tudósítások maradtak fenn, fotók nem. Még abban is vita van, hogy ez hivatalos meccs volt, vagy sem. Mi annak tekintjük, a csehek viszont nem. A cseh labdarúgó-szövetséget ugyanis a két legjelentősebb prágai egyesület, a Slavia és a DFC nem ismerte el, így onnan nem érkeztek játékosok. Nem is válogatottak mérkőztek még ekkoriban, hanem szövetségek, a Sportvilág is ezzel a címmel közölte tudósítását:

„A M. L. Sz. reprezentatív csapata 2:1 eredménnyel győz a prágai kombinált csapat ellen”

Ha fotó nem is maradt fenn, az biztos, hogy nem volt fű, szintezés, vízelvezetés, a korabeli állapotok jól rekonstruálhatók az évekkel későbbi felvételeken. Innen tudható, hogy a pálya tájolása sem változott, és amikor ehhez a ponthoz értünk, Sipos Jenő, az MLSZ szóvivője határozottan rámutatott az első gól idején már álló földtani intézet felőli kapura: „Ötven százalék, hogy Borbás abba a kapuba lőtte a gólt”

Reményeink füstbe mentek

Azt hihetnénk, hogy 120 éve ilyenkor mégiscsak ünnepi volt a hangulat azután, hogy a magyar válogatott megszerezte első góljait és győzelmét a csehek ellen. (Az első, hivatalosnak minősített meccsen fél évvel korábban 5-0-ás vereséget szenvedtünk Bécsben.) Erre mit olvasunk a Sportvilágban? Fanyalgást, akárcsak manapság.

„A magyar reprezentatív csapatnak immár második szereplése nem hozott valami nagy dicsőséget a magyar football-sportnak múlt vasárnapi mérkőzésével. El voltunk készülve arra, hogy a prágai csapat felett a magyar játékosok javából összekombinált legénység tetszés szerint fog győzni. Reményeink azonban füstbe mentek, amint az első 10 perczben vergődni láttuk azt a csapatot, melyet »magyar reprezentatív«-nak keresztelt el a szövetség”

De legalább Borbás Gáspár kapott néhány jó szót az egyéni értékelésben, gondoljuk. Erre mit olvasunk? „Borbás gyenge és bizonytalan.”

Hiába, van, amikor nem tudjuk, hogy a történelem éppen a szemünk előtt zajlik.

photo_camera A Millenáris 1928-ban épült lelátója Fotó: Bankó Gábor/444

Egy másik élet

Nem tudni, hogy akkor is megszületett volna-e a könyv, ha Borbás Gáspár - úgymond - csak a futballpályákon vitézkedik. Nem mintha nem adna elég témát tizenhárom év alatt a 41 válogatott meccs - jóval ritkábban voltak akkoriban válogatott meccsek - vagy a Ferencváros színeiben szerzett magyar bajnoki címek. Amúgy nagy valószínűséggel a Ferencváros első bajnoki gólját is ő szerezte, de Borbás Barna ezt nem meri tényként elfogadni, mindenre megdönthetetlen forrást keresett, ebben az esetben ilyet pedig nem talált, hiába, a magyar foci őstörténetének kutatása nem könnyű kenyér. Ami tény: Borbás későbbi nyilatkozataiban magáénak mondta a gólt, és - dédunokája szavai szerint - „senki nem jelentkezett, hogy ő volt, de nincs rá bizonyíték”. (Ezen a ponton a hallgatóságból bekiabált valaki: Elhisszük!)

Szóval Borbás doktor - merthogy ő volt az első (jogi) doktori címmel rendelkező labdarúgó is - életeket mentett a második világháborúban. Borbás Barna itt sem elégedett meg a családi legendáriumokkal, anekdotákkal, dokumentumokkal. A családból nagynénje az egyetlen, aki ült még egy asztalnál Borbás Gáspárral, dokumentumok pedig a második világháború pusztítása, valamint selejtezés miatt alig-alig maradtak fenn. A futballon túli másik élet főként a fővárosi és állambiztonsági levéltár anyagaiból állt össze.

A válogatott első góljának szerzője Teller Ede, az 1926-ig Magyarországon élő atomfizikus idehaza maradt családtagjait mentette a vészkorszak alatt. Borbás Barna is meglepődött, hogy a levéltárakban erről milyen bőséges anyagot talált, így bukkant rá az életmentő okirat-hamisításokra, vagyonkimentő műveletekre, menlevelekre. Egy 1945-ös köszönőlevél nyomán a könyvben kirajzolódik egy másik történet is egy kecskeméti kórházban elhelyezett zsidó munkaszolgálatosok megmentéséről.

Tényleg te?

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A könyv szerzője keserűen állapítja meg: hiába volt dédapja mellett a Fradi egy másik legendása játékosa és edzője, Tóth Potya István is zsidók százainak megmentője, a második világháború után a péklegényből lett kommunista politikus, Marosán György szájából mégis elhangozhatott a hazug bonmot: „Nem minden fasiszta fradista, de minden fradista fasiszta”.

Az 1956-os forradalom után „az ügyvédi hivatás gyakorlására alkalmatlannak találták”, az ügyvédi névjegyzékből fellebbezése dacára törölték. Utolsó éveire zárkózott lett, a múltjáról nem nagyon mesélt környezetének.

Már a Millenáris gyepén voltunk - tudjuk, 120 éve itt ilyen, hogy gyep, nem létezett -, amikor megkérdezték Borbás Barnát: mi lenne az a három dolog, amit megkérdezne a dédapjától? A kecskeméti zsidó kórházban tartózkodó 180 ember megmentésében játszott szerepéről, valamint elnémulásáról kérdezné. Itt egy kicsit elgondolkodott, majd gyorsan kiszaladt a száján:

„És tényleg te rúgtad a Fradi első gólját is?”

(Borbás Barna: Első gól. Borbás Gáspár élete. Válasz Könyvek, Budapest, 2023)