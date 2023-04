Emmanuel Macron Pekingben próbálja rábírni a kínaiakat, hogy tegyenek lépéseket az ukrajnai békéért

A világjárvány kitörése óta először látogat Kínába Emmanuel Macron. A francia elnök szerdán kezdődő háromnapos útja során hat órát tárgyal majd Hszi Csin-pinggel, és a kínai miniszterelnökkel is találkozik.

Macron nem titkolt célja, hogy a kereskedelmi kapcsolatok fejlesztése mellett az ukrajnai háborúról is beszéljen Hszivel. A francia elnök egyik munkatársa azt mondta, Kína az egyedüli ország a világon, mely azonnali és radikális hatást tud gyakorolni a konfliktus kimenetelére.

Hszi márciusban Moszkvába utazott, ahol Vlagyimir Putyinnal tárgyalt. A két elnök közös nyilatkozatában elítélte az erőpolitikát és a hidegháborús gondolkodásmódot, Hszi pedig arról beszélt, hogy az ukrajnai eseményeket a nyugati országok proxyháborújának tartja.

A francia vezetők tisztában vannak vele, hogy Kína most sem fogja elítélni az orosz agressziót, azonban abban bíznak, hogy közvetítőként elősegítheti a két fél közötti tárgyalások megindítását. Macron ezt úgy akarja elérni, hogy pragmatikusabb módon közelít a kérdéshez, mint a konfrontatív amerikaiak.

A tárgyalásokon emellett téma lesz a turizmus újraindítása és a klímaváltozás is. Macron várhatóan emberi jogi kérdéseket is felhoz majd, így az üldözött ujgurokért is felszólalhat a francia elnök.

A francia delegációhoz részben csatlakozik az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen is, aki múlt héten arról beszélt, hogy az Európai Unió az alapján határozza meg jövőbeli viszonyát Kínához, hogy az ázsiai ország hogyan viszonyul az ukrajnai háborúhoz.

Amióta Kína szakított zéró covid politikájával, több vezető európai politikus is az országba utazott. Olaf Scholz német kancellár, Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök és Charles Michel, az Európai Tanács elnöke is járt Kínában.

(via The Guardian)